8 500 кроків до стабільної ваги: вчені знайшли спосіб утримати результат схуднення

Дослідники з Європейської асоціації з вивчення ожиріння встановили конкретну планку фізичної активності для тих, хто прагне закріпити успіх після дієти.

Виявилося, що 8 500 кроків на день — це той необхідний мінімум, який допомагає не лише скинути зайве, а й запобігти ефекту, коли вага повертається незабаром після завершення програми схуднення.

Чому дієти не працюють без ходьби — дослідження

Проблема є надзвичайно актуальною: за даними Марвана Ель Гхока з Університету Модени та Реджо-Емілії, близько 80% людей із надмірною вагою знову набирають її частково або повністю протягом трьох-п’яти років після схуднення.

Щоб знайти магічне число активності, вчені провели масштабний аналіз клінічних випробувань за участю майже 4 000 пацієнтів.

Дослідники порівнювали тих, хто просто дотримувався дієти, із групою, що поєднувала корекцію харчування з активною ходьбою та використанням крокомірів.

Результати вражають: група, яка до кінця фази схуднення досягла середнього показника у 8 454 кроки щодня, втратила в середньому 4,39% маси тіла (близько 4 кг).

Ключова рекомендація вчених полягає в тому, що такий рівень руху потрібно не лише підтримувати під час активного скидання ваги, а й зробити постійною звичкою у фазі підтримки.

Поки ми шукаємо складні медичні рішення, виявляється, що секрет довготривалої форми часто криється у парі зручних кросівок та щоденній прогулянці.

