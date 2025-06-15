Секрет довголіття японців? Чому тобі варто спробувати інтервальну ходу

Ми живемо в епоху цифрового розвитку, де щороку можна автоматизувати дедалі більше завдань та дій людини, делегувавши їх ШІ. Водночас саме тепер люди почали більше думати про власне здоровʼя та шляхи продовження молодості й довголіття.

Україна “вибивається” із загальної картини, адже ми тут боремося вже не за тривалість нашого життя, а за його наявність загалом. Однак тобі варто знати про методи, які допомагають організму краще почуватися.

Ми розповімо тобі про японський метод ходи, який може назавжди змінити твоє уявлення про спорт та оздоровлення. Читай детальніше далі у матеріалі.

Японська хода: що це і як зʼявилася

Всі ми хоча б раз у житті чули про необхідність щодня находжувати 10 тис. кроків. Для людей, що працюють з дому чи за ноутбуком це справжній виклик!

Не секрет, що ходіння є необхідним для здорового функціонування твого організму.

Йдеться не лише про здоровʼя спини чи суглобів, а навіть про роботу ШКТ.

Японці здавна славляться здоровим способом життя серед переважної більшості людей. Зокрема, саме ця країна дала нам таким вид рухової активності, як інтервальна хода. У світі вона стала більш відомою як японська.

Але спочатку розповімо, звідки зʼявилася японська хода. У 1965 році в Японії рекламували пристрій для підрахунку кроків, чия гранична позначка була на 10 000. Згодом реклама змогла поширити ідею 10 тис. кроків серед японців, тож це увійшло у звичку.

А ще за якийсь час японська хода стала популярною у всьому світі.

Що передбачає принцип японської (інтервальної) ходи?

Інтервальну ходу розробили японські дослідники Хірогі Носе та Шідзуе Масукі. Вони вважали, що така активність позитивно вплине на здоровʼя серцево-судинної системи та метаболізму людини у старшому віці.

Як ходити за принципом японської ходи

Інтервальна хода передбачає чергування інтенсивності ходи протягом певного часу щодня. Видання Heatline пояснює, з яких етапів складається активність.

Три хвилини хода має бути високої інтенсивності, а потім три хвилини — нижчої. Під час більш активного навантаження можна також говорити, щоб активність відчувалася важче, а отже — давала більше результату. Тренування має тривати мінімум 30 хвилин пʼять разів на тиждень.

Інтервальна хода схожа на інтервальне тренування, але слабшої інтенсивності.

Фізична Культура Здоровʼя пояснює, що спортивна хода спалює калорії, особливо за правильного підходу. Навіть якщо займатися в полегшеній формі, але регулярно, то через деякий час зникне задишка і підвищиться витривалість.

Дослідження в Mayo Clinic Hroceedings показало, що інтервальна хода позитивно впливає на показники:

кров’яного тиску;

рівня глюкози в крові;

індексу маси тіла (ІМТ;)

аеробної витривалості;

сили (за показниками стійкості та рівноваги).

Як почати займатися інтервальною ходою

Перш ніж починати таку активність, варто проконсультуватися з лікарем. А також памʼятай, що починати варто поступово та з малих цілей.

Починай з 30 хв активності на день. Перевіряй інтенсивність тренування використовуючи розмову під час активності. Орієнтуйся на власне самопочуття під час занять, зменшуй та збільшуй інтенсивність. Взувай зручне взуття та одягай зручний одяг.

До речі, раніше ми розповідали тобі, як обрати правильне та зручне взуття. Читай про це за посиланням.

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