Маркетинг або здоров’я? Чи справді треба ходити 10 тис. кроків на день

Рух — це життя, однак сучасний світ зменшив цю потребу. Тепер, щоб дістати їжу, досить пройти до найближчого супермаркету, а не вполювати мамонта.

Щоб дістатися на інший кінець міста, досить сісти на авто, а не йти пішки, долаючи небезпеки. Так, з кількох десятків тисяч кроків, які людина очікувано має проходити за день, дорослі ходять від трьох до 20 тис. кроків на день.

Про хвороби, які викликає малорухливий спосіб життя, розповідають усі фахівці у сфері здоров’я: лікарі, тренери тощо. За стільки років у свідомості глибоко вкорінилося, що за день слід проходити щонайменше 10 тис. кроків.

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Однак звідки з’явилася ця цифра і чи підтверджують наукові дослідження, що саме така кількість кроків необхідна людині для здорового життя та довголіття?

10 тис. кроків: маркетинг чи правда?

Маркетинг у сучасному світі навчився залізати в голову до кожного. Він уміє перетворювати вигадане твердження на беззаперечний факт так, щоб ніхто не помітив різниці.

Так трапилося і з теорією, що для здоров’я слід ходити 10 тис. кроків на день. Ціль такої кількості кроків стала популярною в Японії у 1960-х роках.

Приводом стали Олімпійські ігри у Токіо 1964 року. Після них один виробник годинників почав масово виробляти крокомір, сподіваючись заробити цим на інтересі до фітнесу.

З часом цю тенденцію підхопили в суспільстві й фітнес-браслети, які слідкують за активністю та станом здоров’я, ставши невіддільною частиною людського буття.

Як щоденні 10 тис. кроків впливають на здоров’я: дослідження

Вчені — це люди, які не вірять маркетингу на слово. Тож щоб перевірити гіпотезу, чи справді щоденна активність у 10 тис. кроків необхідна для здоров’я людини, вони проводили чимало досліджень.

За численними даними стало зрозуміло, що рух усе-таки позитивно впливає на здоров’я та довголіття, однак він не має нічого спільного з цифрою 10 тис.

Так, дослідження 2019 року, проведене доктором Лі та її колегами, показало, що жінки у віці 70 років, які робили 4400 кроків на день, зменшили ризик передчасної смерті приблизно на 40%, якщо порівнювати з тими, хто робив 2700 або менше кроків на день.

Інше, ширше дослідження, за участю майже 5 тис. чоловіків і жінок середнього віку різних етнічних груп також показало, що 10 тис. кроків на день не є вимогою для довголіття.

Статистична користь від додаткових кроків у дослідженні була незначною. Тобто ходити більше, накопичувати кроки за день до позначки у 10 тис. кроків — це добре, однак не дає додаткового захисту від смерті.

Скільки треба ходити насправді

За останніми оцінками науковців, мало хто досягає цільових 10 тис. кроків на день. Більшість дорослих в Америці, Канаді та інших західних країнах в середньому роблять менш ніж 5 тис. кроків на день.

Тому користі від однієї досягнутої цілі — 10 тис. кроків — буде не багато. Що справді може позитивно вплинути на тебе — щоденне збільшення активності на кілька тисяч додаткових кроків.

Офіційні рекомендації США та країн інших урядів щодо фізичної активності вимірюються у часі, а не кроках. Так, вони пропонують займатися активністю бодай 150 хвилин на тиждень або додаткових півгодини на день.

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