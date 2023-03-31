Здоров'я та краса

Маркетинг або здоров’я? Чи справді треба ходити 10 тис. кроків на день

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Березня 2023, 17:00
10 000 кроків на день
Фото: Unsplash

Більше новин
Як зробити гірчицю з гірчичного порошку: покрокова інструкція
До хот-догів, салатів чи консервації: як зробити гірчицю в домашніх умовах — покроковий рецепт
Українські артилеристи показують свою роботу під Бахмутом
Інтенсивність боїв дуже висока — артилеристи під Бахмутом показали свою роботу
Військовий про звільнення Ірпеня та Київської області
Ми розуміли відповідальність, яка лежить на нас — військовий про звільнення Ірпеня від росіян
Салат Цезар — класичний рецепт покроково
Його слава біжить попереду: як приготувати салат Цезар з куркою
Дивитись більше

Матеріали по темі

Які ліки продаватимуть за рецептом з 1 квітня — перелік
Проти тиску, знеболювальні та антибіотики: повний перелік ліків, на які з 1 квітня необхідний рецепт
біль у горлі
Багато чаю чи морозива? Усі причини болю в горлі та методи лікування
Остеоінтеграція - унікальна технологія протезування тепер і в Україні
Унікальна технологія протезування тепер в Україні! Австралійський лікар навчає львівських колег
Що робити, якщо болить зуб - поради стоматолога
Турбує зубний біль і не маєш змоги звернутися до лікаря? Ось дієві поради стоматологині

Відео
0:28:57
Українські артилеристи показують свою роботу під Бахмутом

Інтенсивність боїв дуже висока — артилеристи під Бахмутом показали свою роботу
0:11:43
Військовий про звільнення Ірпеня та Київської області
Ми розуміли відповідальність, яка лежить на нас — військовий про звільнення Ірпеня від росіян
0:03:54
Маркетинг або здоров’я? Чи справді треба ходити 10 тис. кроків на день
Хоробрість — це про небайдужість: як поліцейський врятував маму з дитиною з перекинутого авто
0:04:07
Остеоінтеграція - унікальна технологія протезування тепер і в Україні
Унікальна технологія протезування тепер в Україні! Австралійський лікар навчає львівських колег
Карта бойових дій в Україні 31.03.2023 онлайн
Наступ росіян на п’яти напрямках та оборона Бахмута: карта бойових дій в Україні 31 березня в режимі онлайн
0:04:11
Микола Могилевський: історія про евакуацію людей з гарячих точок
Усіма правдами й неправдами вже десять місяців евакуює людей з гарячих точок! Історія 24-річного волонтера
0:02:38
Києво-Печерська лавра: що відбувається та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП
Пакують речі й на батьківщину? Що відбувається у Києво-Печерській лаврі, з якої має з’їхати УПЦ МП
0:03:52
Білі Янголи
Чотирилапі Красногорівки: як Білі янголи рятують тварин з-під обстрілів
0:04:20
Тетяна Васильченко: історія парамедикині про полон
Їх катували і змушували нас слухати! Історія парамедикині, що повернулася з полону та доглядає за сином побратима
0:04:18
Олександр Філліпов: історія військового про поранення та протезування
Став для сина супергероєм! Історія військового, що з протезом продовжує службу і хоче наближати перемогу
Більше відео
Салат Цезар — класичний рецепт покроково
Читати далі
Його слава біжить попереду: як приготувати салат Цезар з куркою
диктант пес патрон
Читати далі
Радіодиктант від пса Патрона для найменших школярів: коли й де можна взяти участь

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь