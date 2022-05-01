Привітність та комфорт: топ-5 YouTube-каналів для занять йогою в домашніх умовах

Людський розум завжди був таємничою матерією. Його потім постійно йшов далі, а настрій змінювався кілька разів на день. Тримати баланс під час повномасштабної війни стало ще більш складно, але цю проблему може вирішити одна проста річ — йога. Розповідаємо, як займатися йогою безкоштовно у домашніх умовах.

Як би дивно не звучало, але навіть коли здається, що сили закінчились ще тоді, коли довелось встати з ліжка, саме фізичні вправи допоможуть поповнити свої запаси енергії.

Крім того, дихальні практики, які додаються до занять йогою, допоможуть заспокоїти свій розум та потік думок, а також стати більш сконцентрованими.

Якщо ніколи не було практики подібних вправ, але дуже хочеться спробувати, або навпаки давно займались та не вистачає тренера поряд, на допомогу прийдуть YouTube-канали з онлайн-заняттями.

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Здебільшого вони англійською мовою, але повторювати рухи можна і не слухаючи тренера, або просто увімкнути субтитри.

Yoga with Kassandra

Кассандра Рейнхардт працює інструктором з йоги в Оттаві у Канаді. Вона є засновницею одного з найбільших каналів йоги на YouTube у світі, а також має власну книгу про практику йоги.

Її головна ідея — створити доступні та прості заняття йогою, щоб студенти могли проводити їх в комфортних умовах власного дому.

MadFit

Медді Лімбернер теж канадійка. Вона фітнес-блогер та вчить своїх підписників різним фізичним вправам, зокрема й практиці йоги.

Дівчина працює з аудиторією вже близько семи років і час від часу навіть робить заняття трохи веселішими завдяки власним оригінальним підбіркам музики.

Yoga With Adriene

Адрієн Мішлер – американська інструкторка йоги зі штату Техас у США.

The Guardian описали її як дівчину по сусідству, через її невимушений стиль викладання для початківців.

SarahBethYoga

Сара Бет — досвідчений викладач сучасної йоги. Її багатомільйонний канал створений для того, щоб кожен міг бути у формі, щасливим й здоровим.

Також дівчина не забуває про основні вчення йоги, про які теж розповідає у своїх відео.

Завдяки цим поясненням можна легко зрозуміти філософію практики та застосувати її у повсякденному житті.

BrettLarkinYoga

Бретт Ларкін 25 років навчалась балету та сучасним напрямкам танцю. Однак вирішила змінити свою спеціалізацію та почала займатись йогою.

У 2015 році спробувала ділитись з іншими своїм новим захопленням і аудиторія оцінила її вміння. Попри свій вже чималий досвід, вона і досі продовжує вчитись новим практикам, щоб ділитись знаннями зі своїми підписниками.

Нагадаємо, раніше олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова поділилась порадами, що допоможуть сісти на шпагат.