Здоров'я та краса

Як сісти на шпагат: пілатес та розтяжка в домашніх умовах від Ганни Різатдінової

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 27 Квітня 2022, 19:00
Як сісти на шпагат? Що таке пілатес та як робити розтяжку правильно - поради Ганни Різатдінової
Фото: Pexels

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