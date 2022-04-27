Как сесть на шпагат: пилатес и растяжка в домашних условиях от Анны Ризатдиновой

Если ты давно хотел(-а) сесть на шпагат, но у тебя не было на это времени — сейчас идеальный момент, чтобы начать растяжку. Мы подготовили для тебя советы от олимпийского призёра по художественной гимнастике Анны Ризатдиновой.

Как сесть на шпагат

Чтобы сесть на шпагат, нужно периодически, а главное правильно, делать растяжку. Тянуться необходимо минимум три раза в неделю. Если твоей целью является шпагат, то нужно заниматься хотя бы через день.

Но лучше каждый день уделять растяжке хотя бы час-полтора своего времени. Польза стандартного шпагата состоит в том, что мышцы находятся в тонусе, поэтому фигура выглядит более подтянутой и стройной.

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Для организма полезен стретчинг не только шпагата, но и всего тела. Однако людям без физической подготовки не удастся сесть на шпагат быстро без ущерба для здоровья, за исключением тех, кто раньше садился на шпагат или занимался спортом.

Что такое пилатес

Еще одним популярным видом растяжки является пилатес. Его придумали как систему физических упражнений для реабилитации после травм.

Как и растяжка, пилатес является медленной активностью. Пилатес оздоравливает суставы, укрепляет мышцы тела, корректирует вес и нормализует самочувствие.

Если ты не знаешь, что выбрать между растяжкой и пилатесом, рекомендация такова: если ты хочешь развить гибкость и растяжку — выбирай стретчинг. Пилатес больше подойдет тем, кто хочет укрепить мышцы и научиться глубоко дышать.

Упражнения на растяжку от Анны Ризатдиновой

Упражнение 1. Сядь на пол или коврик. Выпрями ноги и возьмись за пальцы ног. Старайся наклоняться вниз, доставая локтями до колен. Если тебе тяжело, можешь немного подогнуть ноги, но следи за тем, чтобы спина была ровная. Равномерно наклоняйся ниже, чтобы ноги хорошо прилегали к полу, а локти — к коленям.

Упражнение 2. Садись в позу бабочки — ноги должны быть согнуты в коленях, а ступни — сложены друг к другу. Дальше делай наклоны с приподнятой рукой. Ягодицы не должны отрываться от пола. На каждую сторону нужно повторять по десять наклонов.

Упражнение 3. Прими положение широкого выпада — колено вытянутой ноги должно касаться пола. Максимально растянись в таком положении и посчитай до десяти. Дальше попробуй пойти руками назад, прогибая грудную часть. Считай до десяти. Сделай то же самое на другую ногу.

Упражнение 4. Ляг на коврик и согни ноги в коленях. Положи голову на руку. Правую ногу раскрой в сторону и тяни к правому плечу. Далее выпрями ногу — должно появиться ощущение выдавливания. Колено должно быть напряжено. Повтори несколько раз. Упражнение выполняй плавно, без резких движений.

Упражнение 5. Из конечного положения упражнения 4 вытяни ногу вверх и попробуй потянуть на себя короткими покачиваниями по три раза. Делай это постепенно. Вернись в исходное положение и повтори несколько раз.

Эти упражнения приблизят тебя к желаемому результату — шпагату. Но главное условие растяжки — это плавность и периодичность. Выполняй упражнения на растяжку несколько раз в неделю.

Кстати, Анна проводит бесплатные онлайн-занятия в своем Telegram и выкладывает видео разминок.

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