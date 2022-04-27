Здоровье и красота

Как сесть на шпагат: пилатес и растяжка в домашних условиях от Анны Ризатдиновой

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 27 апреля 2022, 19:00
Як сісти на шпагат? Що таке пілатес та як робити розтяжку правильно - поради Ганни Різатдінової
Фото: Pexels

Больше новостей
Генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із Зеленським - результати зустрічі
Генсек ООН в Киеве: что известно о встрече Гутерриша и Зеленского
Яніна Соколова
Путин взял Россию в заложники: Янина Соколова о российской пропаганде
втеча з херсонщини
На велосипедах, тачках и лодках: как люди из Херсона бегут от фейкового референдума
Як з Маріуполя рятувалися підопічні Центру матері та дитини
Вражеские блокпосты в каждом селе и на перекрестках: как из Мариуполя спасались подопечные Центра матери и ребенка
Смотреть больше

Материалы по теме

Як позбутись нежитю без ліків швидко та ефективно: масаж
Не можешь дышать из-за постоянного насморка? Узнай, как очистить дыхательные пути без капель
Судоми в ногах - як позбутись болю?
Затекла нога или схватила судорога: как помочь себе избавиться от боли — советы невролога
Як запустити кишківник, якщо він дає збій?
Кишечник дает сбой из-за стресса? Нутрициолог рассказала, как восстановить его качественную работу
фран соль
Испанский футболист Фран Соль принял беженцев у себя дома

Видео
Генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із Зеленським - результати зустрічі

Генсек ООН в Киеве: что известно о встрече Гутерриша и Зеленского
Яніна Соколова
Путин взял Россию в заложники: Янина Соколова о российской пропаганде
втеча з херсонщини
На велосипедах, тачках и лодках: как люди из Херсона бегут от фейкового референдума
0:03:06
Як з Маріуполя рятувалися підопічні Центру матері та дитини
Вражеские блокпосты в каждом селе и на перекрестках: как из Мариуполя спасались подопечные Центра матери и ребенка
0:03:57
Дерусифікація України - зносять пам'ятники та перейменовують вулиці
Путин увидит настоящую дерусификацию Украины: наши города освобождаются от удушливого прошлого
0:03:29
Робота українських театрів під час війни
Когда-то экзотика, а сегодня — обыденность: как проходят театральные представления в бомбоубежищах
Велика Британія скасувала мито та квоти на українські товари
Херсонские помидоры и не только — на какие украинские товары Британия отменила пошлины и как это повлияет на обе страны
0:00:16
Мирний мітинг у Херсоні
В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг светошумовыми гранатами, есть раненные
0:05:25
Допомога Україні від США та Німеччини
Лед тронулся: Германия и США выделяют беспрецедентную помощь Украине
0:03:38
Обстріл Харкова 27.04.2022 - є загиблі та поранені
Диван ходил, как детская кроватка: жители Харькова о новых обстрелах Салтовки
Больше видео
Ектор Хіменес-Браво годує у своїх ресторанах українських захисників
Читать дальше
Тысячи горячих блюд в день для украинских героев! Эктор Хименес-Браво о работе своих ресторанов во время войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь