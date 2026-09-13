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Опасный сигнал может появиться у глаз: ученые предупредили об атеросклерозе

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 сентября 2026, 16:00 2 мин.
Ученые обнаружили необычный признак, который может указывать на риск инфаркта
Фото Pexels

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