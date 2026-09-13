Опасный сигнал может появиться у глаз: ученые предупредили об атеросклерозе

Атеросклероз часто годами остается незаметным, но со временем может привести к инфаркту или инсульту. Ученые выявили признак, который может появиться на лице и указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет Science Alert.

Какой признак может появиться возле глаз

Ученые продолжают искать внешние проявления, которые могли бы помочь выявлять атеросклероз еще до появления серьезных осложнений. Одним из таких симптомов исследователи считают ксантелазму — желтоватые образования, которые возникают на коже вокруг глаз.

Ксантелазма формируется из-за накопления холестерина и других жиров в клетках иммунной системы. Такое состояние нередко сопровождается повышенным уровнем холестерина в крови.

Поскольку избыток жиров и холестерина также играет важную роль в формировании атеросклеротических бляшек, исследователи из Стэнфордского университета решили проверить, может ли ксантелазма быть связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

— Несколько исследований подтвердили связь между ксантелазмой и повышенным риском сердечно-сосудистых событий, тогда как другие утверждают, что она может не быть независимым фактором риска, если учесть традиционные факторы риска, — отметила исследовательница Стэнфордского университета в области офтальмологии Негин Явари.

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Что показало исследование

В рамках нового исследования ученые проанализировали медицинские данные 17 925 пациентов с ксантелазмой.

Для сравнения исследователи сформировали контрольную группу из такого же количества людей. В нее вошли пациенты с пресбиопией — возрастной дальнозоркостью. Оно позволило убедиться, что у них нет ксантелазмы.

Исследователи таким образом пытались выяснить, связана ли наличие желтоватых бляшек вокруг глаз с последующим риском сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время само появление ксантелазмы не означает, что человек обязательно имеет атеросклероз или перенесет инфаркт или инсульт. Однако такое изменение может быть поводом обратить внимание на уровень холестерина и общее состояние сердечно-сосудистой системы.

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