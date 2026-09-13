Небезпечний сигнал може з’явитися біля очей: вчені попередили про атеросклероз

Атеросклероз часто роками залишається непомітним, але згодом може призвести до інфаркту чи інсульту. Вчені виявили ознаку, яка може з’явитися на обличчі та вказувати на підвищений ризик серцево-судинних захворювань.

Про це пише Science Alert.

Яка ознака може з’явитися біля очей

Науковці продовжують шукати зовнішні прояви, які могли б допомогти виявляти атеросклероз ще до появи серйозних ускладнень. Одним із таких симптомів дослідники вважають ксантелазму — жовтуваті утворення, які виникають на шкірі навколо очей.

Ксантелазма формується через накопичення холестерину та інших жирів у клітинах імунної системи. Такий стан нерідко супроводжується підвищеним рівнем холестерину в крові.

Оскільки надлишок жирів і холестерину також відіграє важливу роль у формуванні атеросклеротичних бляшок, дослідники зі Стенфордського університету вирішили перевірити, чи може ксантелазма бути пов’язана з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

— Кілька досліджень підтвердили зв’язок між ксантелазмою та підвищеним ризиком серцево-судинних подій, тоді як інші стверджують, що вона може не бути незалежним фактором ризику, якщо врахувати традиційні фактори ризику, — зазначила дослідниця Стенфордського університету в галузі офтальмології Негін Яварі.

Що показало дослідження

У межах нового дослідження, науковці проаналізували медичні дані 17 925 пацієнтів із ксантелазмою.

Для порівняння дослідники сформували контрольну групу з такої ж кількості людей. До неї увійшли пацієнти з пресбіопією — віковою далекозорістю. Воно дозволило переконатися, що у них немає ксантелазми.

Дослідники таким чином намагалися з’ясувати, чи пов’язана наявність жовтуватих бляшок навколо очей із подальшим ризиком серцево-судинних захворювань.

Водночас сама поява ксантелазми не означає, що людина неодмінно має атеросклероз або перенесе інфаркт чи інсульт. Однак така зміна може бути приводом звернути увагу на рівень холестерину та загальний стан серцево-судинної системи.

Треба знати, як піклуватися не лише про своє серце. Сьогодні життєво необхідно вміти надавати домедичну допомогу. Ми склали підбірку онлайн- та офлайн-курсів першої допомоги, які навчать тебе рятувати життя.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!