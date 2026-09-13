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Небезпечний сигнал може з’явитися біля очей: вчені попередили про атеросклероз

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Вересня 2026, 16:00 2 хв.
Ученые нашли признак у глаз, связанный с риском сердечно-сосудистых болезней
Фото Pexels

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