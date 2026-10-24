Лікування депресії під час вагітності покращує розвиток мозку дитини — дослідження

Психічне здоров’я жінки під час вагітності може впливати на подальший розвиток її дитини. Лікування пренатальної депресії покращує розвиток мозку немовлят на ранніх стадіях.

Про це інформує видання MedicalXpress.

Чому депресію під час вагітності треба лікувати

Згідно з результатами нового дослідження, лікування пренатальної депресії впливає на розвиток мозку немовляти та його емоційне функціонування.

Ті діти, матері яких отримували психотерапію під час вагітності, показали позитивні відмінності в розвитку ділянки мозку, що відповідає за емоції та пам’ять. Вони мали нижчі показники негативних емоцій, будучи немовлятами.

Зазначається, що пренатальна депресія є поширеним ускладненням вагітності й вражає 20-40% жінок, які очікують на дитину.

Попередні дослідження виявили зв’язок між депресією майбутньої мами та підвищений ризик поведінкових та психічних проблем у її дитини. Проте експериментальних доказів того, чи зможе покращення ментального здоров’я жінки зменшити ці проблеми, було замало.

Під час нового дослідження учасниць розділили на групи, в одній отримували психотерапію, в іншій перебували під посиленим звичайним доглядом, який включав лише психоосвітні сесії про пренатальну депресію.

У немовлят, чиї матері отримували психотерапію, спостерігалася 5% різниця в розвитку гіпокампу, порівняно з немовлятами інших жінок. У них вже у віці 6 місяців ця ділянка мозку краще опрацьовувала регуляцію емоцій.

— Підтримка психічного здоров’я матері також є інвестицією у здоров’я дитини, — зауважили дослідники.

Зазначається, що отримані результати показали важливість підтримки психічного здоров’я в допологовому догляді, оскільки ментальне здоров’я жінок під час вагітності впливає на наступні покоління.

Раніше ми розповідали про те, що вчені знайшли справжню причину погіршення пам’яті у вагітних.

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