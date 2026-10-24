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Лікування депресії під час вагітності покращує розвиток мозку дитини — дослідження

Марина Слизовська, редакторка сайту 24 Жовтня 2026, 12:00 2 хв.
депресія під час вагітності
Фото Pexels

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