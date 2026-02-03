Стиль життя

Чи можна захворіти від холоду: думка медиків та корисні протизастудні поради

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Лютого 2026, 16:50 3 хв.
Чи можна захворіти від холоду
Фото Pixabay

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь