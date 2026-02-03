Чи можна захворіти від холоду: думка медиків та корисні протизастудні поради

Одягни шапку, застебни куртку, інакше застудишся! — більшість із нас не раз чули ці слова в дитинстві від батьків і тепер повторюють їх своїм дітям. Це розумне прохання, але чи допомагає захист від холоду запобігти застуді? Чи можна захворіти від холоду — розповідаємо у матеріалі.

Чи можна захворіти від холоду та справжні причини застуди

За даними порталу Medicalnewstoday у середньому дорослі люди хворіють на застуду двічі-тричі на рік. Однак, чи сприяє хворобам холодна погода?

Насправді застуду викликають віруси, найчастіше — риновіруси.

Вони, як і інші віруси, набагато легше виживають та розмножуються у холодному повітрі. До того ж холодна погода змушує нас більше часу проводити в приміщенні, а для вірусів тісні простори — ідеальне середовище.

І хоча дослідження показують, що низькі температури роблять імунні клітини менш ефективними, зрештою, саме віруси, а не холодна погода, призводять до хвороби.

І насправді вірусам байдуже, де саме холодно — на вулиці, чи у квартирі. Тож на запитання: чи можна захворіти від холоду вдома — відповідь буде така: віруси в холодному повітрі всередині приміщення також розмножуються більш активно. Тож ризик дещо підвищується.

Чи можна захворіти від холоду без вірусів

Захворіти на застуду без зараження респіраторним вірусом неможливо. Холод — лише стимулювальний фактор. Застуду викликають різні респіраторні віруси, а ось риновіруси є найбільш поширеною причиною нежиті. Також вони можуть викликати напади астми, спричиняти синусити та вушні інфекції.

Більшість штамів риновірусів найактивніше розмножуються в носових ходах, де температура зазвичай становить близько 33 градусів, що трохи нижче загальної температури тіла.

Коли холодає, вдихання холодного повітря стимулює додаткове звуження кровоносних судин у верхніх дихальних шляхах. Так організм намагається зберегти тепло. Цей процес може перешкоджати лейкоцитам досягти слизової оболонки, і організму буде складніше боротися з інфекцією.

Віруси грипу та вірус, що викликає COVID-19, також можуть проникати в організм через ніс. Тож холодна пора року — сприятливий для них час.

Щоб не захворіти на застуду в осінні та зимові холоди, лікарі радять носити маски, особливо у приміщенні, де багато людей. Дотримуватися соціальних дистанцій, щоб не заразитися від контакту з хворим. Частіше мити руки. Пити більше води. Ці найпростіші методи забезпечують оптимальний рівень захисту.

А ще важливо робити щеплення від грипу та COVID, займатися спортом, мати здорове, збалансоване, багате на вітаміни харчування та достатній час для сну.

Раніше ми розповідали про новий штам вірусу, який активно розповсюджується у світі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!