У світі вже фіксують новий штам вірусу: чим він небезпечний та як лікувати

Якщо ти зараз боретеся з кашлем, лихоманкою та нежитем, знай — ти в дуже великій компанії. Цьогорічний сезон грипу в США та світі вже б’є рекорди: лише за останні кілька місяців зареєстровано понад 15 мільйонів випадків та тисячі смертей. Медики б’ють на сполох: пік захворюваності ще попереду, а вірус уже демонструє неабияку агресивність.

Про те, чому звичні ліки не завжди допомагають та що робити, якщо тест виявився позитивним, розповідають експерти з Yale New Haven Health та Університету Пенсільванії у великому огляді для The Washington Post.

Субклада К: новий гравець на полі грипу

Головним винуватцем нинішнього сплеску став новий варіант штаму H3N2 (тип А), який вчені називають subclade K. За словами лікарів, цей штам поширюється швидше за своїх попередників і став домінуючим у цьому сезоні.

Симптоми стандартні, але важкі: висока температура, виснаження, біль у горлі. У дітей вірус часто супроводжується нудотою та розладами шлунку. Проте головна підступність субклади К — у здатності швидко викликати ускладнення, що вже призвело до майже 200 тисяч госпіталізацій.

Найбільша помилка пацієнтів — чекати, поки саме пройде. Епідеміологи наголошують: якщо ви хочете, щоб противірусні препарати спрацювали, їх потрібно прийняти протягом перших двох дібпісля появи симптомів.

Людина сидить вдома, їй стає гірше, на третій день вона дзвонить лікарю — і стає вже запізно. Противірусна зброя працює лише тоді, коли вірус ще не встиг захопити весь організм, — зазначає Річард Мартінелло з Yale New Haven Health.

Для пришвидшення лікування медики радять:

Мати вдома комбіновані тести (на грип та COVID-19 одночасно). Це дозволяє не чекати візиту до лікарні;

Користуватися телемедициною. Рецепт на ліки можна отримати онлайн за результатами домашнього тесту.

Чим лікуватися від вірусу: поради

Сьогодні у лікарів є чотири головні інструменти боротьби з вірусом. Найвідоміший — осельтамівір (Таміфлю). Він безпечний навіть для немовлят від 2 тижнів і вагітних жінок. Його стандартний курс — 5 днів.

Проте все більшої популярності набуває балоксавір (Ксофлюза). Його головна перевага — одна доза, яка замінює весь курс лікування. Це критично важливо для пацієнтів у відділеннях швидкої допомоги, оскільки дозволяє почати атаку на вірус негайно. Проте він дорожчий і не дозволений вагітним.

Чи варто повторно вакцинуватися

Багато хто нарікає: Я зробив щеплення, але все одно захворів. Лікарі закликають змінити ставлення до вакцинації.

Вона ефективна на 40-60%, і її мета — не створити непробивний бар’єр, а перетворити потенційну реанімацію на кілька днів домашнього відпочинку.

Вакцина 2025-2026 років розроблялася до того, як субклада К стала настільки масовою, проте дані з Великої Британії підтверджують: вона все ще забезпечує потужний захист від госпіталізації та смерті.

Навіть якщо ви вже перехворіли на грип цього року, лікарі радять все одно вакцинуватися. Оскільки зараз циркулюють різні штами, один епізод хвороби не гарантує захисту від іншого.

Раніше ми писали про загадкову хворобу, що вражає горло — читай у матеріалі, що це.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!