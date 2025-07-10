Біль нестерпний! Нова загадкова хвороба вражає горло

Фото Unsplash У TikTok та інших соціальних мережах активно обговорюють новий загадковий вірус. Користувачі масово публікують відео, де скаржаться на сильний біль у горлі, м’язові болі, втому та інші симптоми. Дехто назвав це вірусом болю в горлі. Лікарі вже розкрили подробиці нової хвороби і її основні симптоми. Що за нова хвороба горла вражає людей Хоча експрес-тести на COVID-19 часто показують негативний результат, експерти пояснюють, що це може бути новий варіант вірусу, який старі тести не виявляють. Його підтвердити можна лише ПЛР-тестом. Йдеться про новий штамп Німбус. IFLScience зазначає, що його офіційна назва — NB.1.8.1. Він є близьким родичем штампа Омікрон, тож його симптоми мало чим відрізняються від попередника. Серед основних симптомів: висока температура; постійний кашель; втрата нюху чи смаку; сильна втома; головний біль; біль у горлі; нежить; м’язові болі; розлади травлення; нудота; відсутність апетиту; загальне погане самопочуття. Характерної особливістю штампа Німбус є сильний біль у горлі, який відчутно відрізняється від того, що ми відчуваємо під час звичайної застуди. Читати на тему Вижив, але не одужав: які органи стають мішенями через перенесений COVID-19 Коронавірус може впливати на організм і після одужання, кажуть вчені. Ці ознаки можуть настільки впливати на стан людини, що їй важко працювати, навчатися чи займатися повсякденними справами. Лікарі нагадують, що найкращий спосіб захиститися — це профілактика і носіння масок. Медики також закликають не ігнорувати симптоми та пам’ятати, що COVID-19 продовжує інфікувати людей. Найактивніше Німбус фіксують у США, де цей варіант коронавірусу вже становить третину нових заражень. Експерти радять уважно стежити за своїм здоров’ям і не зволікати з тестуваннями. Нагадаємо, що ефективним способом захиститися від COVID-19 є вакцинація. Читай, які правила для щеплень від коронавірусу. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Медицина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter