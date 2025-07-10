Біль нестерпний! Нова загадкова хвороба вражає горло

У TikTok та інших соціальних мережах активно обговорюють новий загадковий вірус. Користувачі масово публікують відео, де скаржаться на сильний біль у горлі, м’язові болі, втому та інші симптоми.

Дехто назвав це вірусом болю в горлі. Лікарі вже розкрили подробиці нової хвороби і її основні симптоми.

Що за нова хвороба горла вражає людей

Хоча експрес-тести на COVID-19 часто показують негативний результат, експерти пояснюють, що це може бути новий варіант вірусу, який старі тести не виявляють. Його підтвердити можна лише ПЛР-тестом.

Йдеться про новий штамп Німбус. IFLScience зазначає, що його офіційна назва — NB.1.8.1. Він є близьким родичем штампа Омікрон, тож його симптоми мало чим відрізняються від попередника.

Серед основних симптомів:

висока температура;

постійний кашель;

втрата нюху чи смаку;

сильна втома;

головний біль;

біль у горлі;

нежить;

м’язові болі;

розлади травлення;

нудота;

відсутність апетиту;

загальне погане самопочуття.

Характерної особливістю штампа Німбус є сильний біль у горлі, який відчутно відрізняється від того, що ми відчуваємо під час звичайної застуди.

Ці ознаки можуть настільки впливати на стан людини, що їй важко працювати, навчатися чи займатися повсякденними справами.

Лікарі нагадують, що найкращий спосіб захиститися — це профілактика і носіння масок. Медики також закликають не ігнорувати симптоми та пам’ятати, що COVID-19 продовжує інфікувати людей.

Найактивніше Німбус фіксують у США, де цей варіант коронавірусу вже становить третину нових заражень. Експерти радять уважно стежити за своїм здоров’ям і не зволікати з тестуваннями.

Нагадаємо, що ефективним способом захиститися від COVID-19 є вакцинація. Читай, які правила для щеплень від коронавірусу.

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