Вижив, але не одужав: які органи стають мішенями через перенесений COVID-19

Нові дослідження під керівництвом дослідників з Університету Пенсільванії виявили, що тривалий період COVID-19 може призвести до різноманітних серйозних проблем зі здоров’ям у молодих людей. Про це повідомляє Medical Express.

Наслідки хвороби можуть вразити нирки, кишківник і серцево-судинну систему. Вчені додають, що хоча найбільша увага нині зосереджена на гострій фазі COVID-19, діти стикаються зі значними довгостроковими ризиками для здоров’я.

Подальші наслідки COVID-19 для молоді: чим загрожують здоров’ю

Кілька медичних центрів проаналізували дані з електронних медичних записів, починаючи з початку пандемії COVID. Їм вдалося встановити можливі наслідки.

Захворювання нирок

Молоді пацієнти з позитивним тестом мали на 17% вищий ризик розвитку хронічної хвороби нирок. На другій стадії захворювання це вказує на легке ураження органів. Але на третій стадії й вище ризик хронічної хвороби збільшується на 35%.

Це серйозне ураження, що впливає на функцію нирок. Стан виникає від одного місяця до двох років після інфікування.

Для встановлення цих результатів проаналізовано електронні медичні записи майже двох мільйонів осіб віком до 21 року.

Діти та підлітки, які під час гострої стадії коронавірусу перенесли підтверджене ураження нирок, також мали на 29% вищий ризик несприятливих наслідків для нирок від трьох до шести місяців після інфікування порівняно з тими, у кого гострого ураження нирок не було.

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Шлунково-кишкові ефекти

В іншому дослідженні, опублікованому в JAMA Network Open, проаналізували шлунково-кишкові проблеми у понад 1,5 мільйона дітей та підлітків: біль у животі, діарея та синдром подразненого кишківника.

Пацієнти з позитивним результатом тесту мали на 25% підвищений ризик розвитку принаймні одного шлунково-кишкового симптому в постгострій фазі та на 28% підвищений ризик після одужання протягом шести місяців та до двох років.

Серцево-судинний ризик

Інфіковані мають значно вищий ризик розвитку одного або кількох серцево-судинних захворювань, зокрема аритмії, запалення серця, болю у грудях, пришвидшеного серцебиття та гіпертонії.

Ці ризики однакові як для дітей з вадами серця, так і для цілком здорових — приблизно 63%.

Існували певні відмінності в наслідках для різних расових та етнічних груп. Наприклад, у дітей та підлітків Азіатсько-Тихоокеанських островів були вищі показники розвитку будь-яких довготривалих наслідків COVID порівняно з білою молоддю.

Пацієнти латиноамериканського походження мали більший ризик випадіння волосся, тоді як пацієнти-нелатиноамериканці мали нижчий ризик шкірних симптомів.

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