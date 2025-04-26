Здоров'я та краса

Вижив, але не одужав: які органи стають мішенями через перенесений COVID-19

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Квітня 2025, 11:00
Вижив, але не одужав: які органи стають мішенями через перенесений COVID-19
Фото Unsplash
Вижив, але не одужав: які органи стають мішенями через перенесений COVID-19
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