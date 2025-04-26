Выжил, но не поправился: какие органы становятся мишенями из-за перенесенного COVID-19

Новые исследования под руководством исследователей из Университета Пенсильвании обнаружили, что длительный период COVID-19 может привести к серьезным проблемам со здоровьем у молодых людей. Об этом сообщает Medical Express.

Последствия болезни могут поразить почки, кишечник и сердечно-сосудистую систему. Ученые добавляют, что хотя наибольшее внимание сосредоточено на острой фазе COVID-19, дети сталкиваются со значительными долгосрочными рисками для здоровья.

Последующие последствия COVID-19 для молодежи: чем угрожают здоровью

Несколько медицинских центров проанализировали данные по электронным медицинским записям, начиная с начала пандемии COVID. Им удалось установить возможные последствия.

Заболевание почек

Молодые пациенты с положительным тестом имели на 17% более высокий риск развития хронической болезни почек. На второй стадии заболевания это указывает на лёгкое поражение органов. Но на третьей стадии и выше риск хронической болезни увеличивается на 35%.

Это серьезное поражение, влияющее на функцию почек. Состояние возникает от одного месяца до двух лет после инфицирования.

Для установления этих результатов проанализированы электронные медицинские записи почти двух миллионов человек в возрасте до 21 года.

У детей и подростков, перенесших подтвержденное поражение почек во время острой стадии коронавируса, также были на 29% более высокий риск неблагоприятных последствий для почек от трех до шести месяцев после инфицирования по сравнению с теми, у кого острого поражения почек не было.

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Желудочно-кишечные эффекты

В другом исследовании, опубликованном в JAMA Network Open, проанализировали желудочно-кишечные проблемы более 1,5 миллиона детей и подростков: боль в животе, диарея и синдром раздраженного кишечника.

Пациенты с положительным результатом теста имели на 25% повышенный риск развития по крайней мере одного желудочно-кишечного симптома в острой фазе и на 28% повышенный риск после выздоровления в течение шести месяцев и двух лет.

Сердечно-сосудистый риск

Инфицированные имеют значительно более высокий риск развития одного или нескольких сердечно-сосудистых заболеваний, в частности аритмии, воспаления сердца, болей в груди, ускоренного сердцебиения и гипертонии.

Эти риски одинаковы как для детей с пороками сердца, так и для вполне здоровых — примерно 63%.

Существовали определенные отличия в последствиях для разных расовых и этнических групп. Например, у детей и подростков Азиатско-Тихоокеанских островов были более высокие показатели развития любых долговременных последствий COVID по сравнению с белой молодежью.

Пациенты латиноамериканского происхождения имели больший риск выпадения волос, тогда как у пациентов-нелатиноамериканцов был более низкий риск кожных симптомов.

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