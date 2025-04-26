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Выжил, но не поправился: какие органы становятся мишенями из-за перенесенного COVID-19

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 апреля 2025, 11:00 3 мин.
Фото к: Ученые назвали долговременные последствия COVID-19 для здоровья
Фото Unsplash

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