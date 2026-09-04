Помидоры с базиликом без стерилизации: рецепт ароматной консервации на зиму

В украинских домах сейчас в самом разгаре сезон консервации продуктов на зиму. Если ты еще находишься в поиске вкусных рецептов закруток без стерилизации, то советуем попробовать ароматные помидоры с базиликом по-итальянски.
Читай, как закрыть помидоры с базиликом на зиму без стерилизации, в нашем материале.
Помидоры с базиликом без стерилизации: пошаговый рецепт
Закрыть помидоры без стерилизации можна благодаря методу двойной горячей заливки. Это позволит томатам остаться целыми и упругими, а маринад по этому рецепту получится ароматным и пряным. Эта заготовка будет особенно вкусна ценителям итальянской кухни, поскольку здесь сочетаются типичные для нее ингредиенты: свежие помидоры, базилик и чеснок.
Перед приготовлением хорошо вымой банки с содой и простерилизуй крышки.
Ингредиенты на 1 л банку:
- Помидоры – 700 г;
- Зеленый и фиолетовый свежий базилик – 2 веточки;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Черный перец горошком – 6 шт.;
- Душистый перец горошком — 2 шт.
Ингредиенты для приготовления 1 л маринада:
- Вода – 1,7 л;
- Соль (нейодированная) — 2 ст. л.;
- Сахар – 5 ст. л.;
- Уксус 9% — 5 ст. л.
Способ приготовления помидоров с базиликом без стерилизации:
- На дно чистых и сухих банок выложи горошинки перца, зубчики чеснока, вымытые веточки базилика.
- Помидоры хорошо вымой и проколи зубочисткой у плодоножки, чтобы потом не лопнула кожица от кипятка.
- Выложи подготовленные томаты сверху на базилик и специи.
- Залей банки кипятком до самого верха, накрой простерилизованными крышками и оставь так на 15 минут.
- Осторожно слей горячую воду из банок в кастрюлю.
- После этого добавь в кастрюлю соль и сахар, хорошо вымешай и доведи до кипения, затем добавь уксус.
- Приготовленным маринадом залей банки и после этого сразу их закатай.
- Переверни банки вверх дном, накрой одеялом или полотенцем и оставь их охлаждаться. Храни консервацию в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!
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Фото: скриншот с YouTube
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