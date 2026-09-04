Помидоры с базиликом без стерилизации: рецепт ароматной консервации на зиму

В украинских домах сейчас в самом разгаре сезон консервации продуктов на зиму. Если ты еще находишься в поиске вкусных рецептов закруток без стерилизации, то советуем попробовать ароматные помидоры с базиликом по-итальянски.

Читай, как закрыть помидоры с базиликом на зиму без стерилизации, в нашем материале.

Помидоры с базиликом без стерилизации: пошаговый рецепт

Закрыть помидоры без стерилизации можна благодаря методу двойной горячей заливки. Это позволит томатам остаться целыми и упругими, а маринад по этому рецепту получится ароматным и пряным. Эта заготовка будет особенно вкусна ценителям итальянской кухни, поскольку здесь сочетаются типичные для нее ингредиенты: свежие помидоры, базилик и чеснок.

Перед приготовлением хорошо вымой банки с содой и простерилизуй крышки.

Ингредиенты на 1 л банку:

Помидоры – 700 г;

Зеленый и фиолетовый свежий базилик – 2 веточки;

Чеснок – 2 зубчика;

Черный перец горошком – 6 шт.;

Душистый перец горошком — 2 шт.

Ингредиенты для приготовления 1 л маринада:

Вода – 1,7 л;

Соль (нейодированная) — 2 ст. л.;

Сахар – 5 ст. л.;

Уксус 9% — 5 ст. л.

Способ приготовления помидоров с базиликом без стерилизации:

На дно чистых и сухих банок выложи горошинки перца, зубчики чеснока, вымытые веточки базилика. Помидоры хорошо вымой и проколи зубочисткой у плодоножки, чтобы потом не лопнула кожица от кипятка. Выложи подготовленные томаты сверху на базилик и специи. Залей банки кипятком до самого верха, накрой простерилизованными крышками и оставь так на 15 минут. Осторожно слей горячую воду из банок в кастрюлю. После этого добавь в кастрюлю соль и сахар, хорошо вымешай и доведи до кипения, затем добавь уксус. Приготовленным маринадом залей банки и после этого сразу их закатай. Переверни банки вверх дном, накрой одеялом или полотенцем и оставь их охлаждаться. Храни консервацию в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

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Фото: скриншот с YouTube

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