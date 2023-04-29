Чтобы не вздувалась и не забродила: как приготовить консервацию и как ее лучше хранить

Посевная уже в полном разгаре, а значит, скоро можно начинать собирать урожай и консервировать продукты. А чтобы у тебя все получилось, держи несколько советов, которые помогут удачно законсервировать любой продукт. Своими советами поделился шеф-повар Илья Ульянов на YouTube-канале центра стратегических коммуникаций Spravdi.
Для мясных и рыбных консервов лучше брать баночки не с железными крышками, а стеклянные банки со стеклянными крышками.
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Они имеют резиновый ободок и закрываются на замочек. При застывании объем продукта в банке уменьшается, а давление на крышку — увеличивается. Благодаря этому банка очень плотно закрывается. Это лучшие баночки для того, чтобы консервировать продукты.
Если это желейные продукты или консервация из овощей или фруктов, ее нужно хранить:
Эти же требования касаются и хранения рыбной и мясной консервации, но там температура не должна превышать 12 °С. Такую консервацию следует держать подальше от батарей или техники, выделяющей тепло. Но все же лучший вариант — это холодильник или более-менее прохладное помещение.
Впрочем, как отмечает шеф-повар, если консервация изначально приготовлена правильно, то риск того, что она забродит или вздуется, минимальный.
Впрочем, как отмечает шеф-повар, если консервация изначально приготовлена правильно, то риск того, что она забродит или вздуется, минимальный.
Прежде всего все должно быть стерильно. Продукты, которые ты используешь, должны быть вымыты и правильно приготовлены.
Старайся проверять, насколько качественно закрыта крышка.
Овощную консервацию почти всю рекомендуют переворачивать вверх дном. Для рыбной и мясной консервы это не обязательно. Но ее нужно правильно охлаждать — медленно до 20 °С.
Нельзя хранить ее на солнце, особенно если это стеклянная банка.
Ни в коем случае нельзя резко менять температурные режимы хранения, поскольку это может активизировать процессы брожения.
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