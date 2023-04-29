Чтобы не вздувалась и не забродила: как приготовить консервацию и как ее лучше хранить

Посевная уже в полном разгаре, а значит, скоро можно начинать собирать урожай и консервировать продукты. А чтобы у тебя все получилось, держи несколько советов, которые помогут удачно законсервировать любой продукт. Своими советами поделился шеф-повар Илья Ульянов на YouTube-канале центра стратегических коммуникаций Spravdi.

В каких банках лучше хранить консервы

Для мясных и рыбных консервов лучше брать баночки не с железными крышками, а стеклянные банки со стеклянными крышками.

Они имеют резиновый ободок и закрываются на замочек. При застывании объем продукта в банке уменьшается, а давление на крышку — увеличивается. Благодаря этому банка очень плотно закрывается. Это лучшие баночки для того, чтобы консервировать продукты.

Как хранить консервы

Если это желейные продукты или консервация из овощей или фруктов, ее нужно хранить:

в темном сухом помещении;

при температуре до 20 °С.

Эти же требования касаются и хранения рыбной и мясной консервации, но там температура не должна превышать 12 °С. Такую консервацию следует держать подальше от батарей или техники, выделяющей тепло. Но все же лучший вариант — это холодильник или более-менее прохладное помещение.

Впрочем, как отмечает шеф-повар, если консервация изначально приготовлена правильно, то риск того, что она забродит или вздуется, минимальный.

Как приготовить консервацию, чтобы она не вздувалась

Прежде всего все должно быть стерильно. Продукты, которые ты используешь, должны быть вымыты и правильно приготовлены.

Старайся проверять, насколько качественно закрыта крышка.

Овощную консервацию почти всю рекомендуют переворачивать вверх дном. Для рыбной и мясной консервы это не обязательно. Но ее нужно правильно охлаждать — медленно до 20 °С.

Нельзя хранить ее на солнце, особенно если это стеклянная банка.

Ни в коем случае нельзя резко менять температурные режимы хранения, поскольку это может активизировать процессы брожения.

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