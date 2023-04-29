Щоб не здувалася та не забродила: як приготувати консервацію та як її краще зберігати

Посівна уже в повному розпалі, а отже, незабаром можна починати збирати урожай та консервувати продукти. А щоб у тебе усе вдалося, тримай кілька порад, які допоможуть вдало законсервувати будь-який продукт. Ними поділився шеф-кухар Ілля Ульянов на YouTube-каналі Центру стратегічних комунікацій Spravdi.

У яких банках краще зберігати консерви

Для м’ясних і рибних консервів краще брати баночки не з залізними кришками, а скляні банки зі скляними кришками.

Вони мають гумовий обідок і закриваються на замочок. Коли продукт застигає, його об’єм у банці зменшується, а тиск на кришку — збільшується. Завдяки цьому банка закрита дуже щільно. Це найкращі баночки для того, щоб консервувати продукти.

Як зберігати консерви

Якщо це желейні продукти або консервація з овочів чи фруктів, її потрібно зберігати:

у темному сухому приміщенні;

за температури до 20 °С.

Ці ж самі вимоги стосуються і зберігання рибної та м’ясної консервації, але там температура не має перевищувати 12 °С. Таку консервацію варто тримати якомога далі від батарей чи техніки, що виділяє тепло. Але все ж таки найкращий варіант — холодильник або більш-менш прохолодне приміщення.

Втім, як зазначає шеф-кухар, якщо консервація від початку приготована правильно, то ризик того, що вона забродить чи здується, мінімальний.

Як приготувати консервацію, щоб вона не здувалася

Передусім усе має бути стерильно. Продукти, які ти використовуєш, мають бути помиті та правильно приготовані.

Намагайся перевіряти, наскільки якісно закрита кришка.

Овочеву консервацію майже всю рекомендують перевертати догори дном. Для рибної та м’ясної консервації це не обов’язково. Проте її потрібно правильно охолоджувати — повільно до 20 °С.

Не можна зберігати її на сонці, особливо якщо це скляна банка.

У жодному разі не можна різко змінювати температурні режими зберігання, оскільки це може активізувати процеси бродіння.

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