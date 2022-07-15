Будуть підсолені, соковиті та пряні: мариновані огірки, кабачки та баклажани від Лізи Глинської

Літо — час маринування сезонних овочів. І хоч кожна хазяйка має власний рецепт соління, все-таки є певні хитрощі, які допоможуть у приготуванні якісного маринаду.

Переможниця МастерШеф Ліза Глінська поділилась простими рецептами маринованих кабачків, баклажанів та малосольних огірків.

Мариновані кабачки — рецепт

Щоб замаринувати кабачки, знайди в себе:

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1 кг кабачків (цукіні)

1 ст. л. солі (без гірки)

1 ч. л. цукру (без гірки)

4-5 зубчиків часнику

кріп

лавровий лист

1 ст. л. оцту

А тепер виконай ці прості кроки:

Візьми два невеликі пакети та поклади їх один в один. Попередньо вимий кабачки, наріж їх на вісім частин і поклади в пакети. Наріж кріп та змішай з кабачками. Наріж часник та додай до кабачків. Додай лавровий лист, сіль, цукор і оцет. Перемішай усі та залиш у холодильнику, періодично помішуючи. Через 10-12 годин мариновані кабачки можна їсти.

Малосольні огірки — рецепт

Для початку підготуй усі інгредієнти:

1 кг огірків

1 ст.л солі (без гірки)

1 ч.л цукру (без гірки)

4 зубчики часнику

кріп

За цим рецептом ти зможеш приготувати смачні малосольні огірки:

Відправ у пакет кріп, цукор, сіль, вичавлений часник. Зріж в огірках кінчики, поклади до пакета та перемішай. Поклади огірки до холодильника на 10-12 годин. Перевертай їх протягом дня.

Мариновані баклажани — рецепт

А якщо ти любиш синенькі овочі, то візьми:

1 кг баклажанів

1.5 л води

1 ч.л солі (з гіркою)

Для маринаду тобі знадобиться:

1 л води

2,5 ч.л солі (з гіркою)

1.5 ст.л цукру (з гіркою)

3 ст.л рослинної олії

4 ст.л оцту (6%)

20 горошин чорного перцю

3 зубчики часнику

дрібка хмелі-сунелі

А тепер хутчіше на кухню!

Очисть баклажани, наріж їх на невеликі шматки. Залий кип‘ятком і додай сіль. Накрий кришкою і провари 10-15 хвилин. Потім злий воду. Приготуй маринад. Для цього змішай цукор та сіль у воді, а потім додай перець, хмелі-сунелі, олію та часник. Далі перемішай. Залий маринадом баклажани, перемішай та накрий плівкою. Постав баклажани в холодильник на три години. Після цього дістань овочі з маринаду й додай кінзу та кріп.

До речі, кабачки не обов’язково маринувати чи готувати. Їх можна їсти навіть сирими. Читай, як приготувати рулетики з сирих кабачків.

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