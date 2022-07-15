Будуть підсолені, соковиті та пряні: мариновані огірки, кабачки та баклажани від Лізи Глинської

Літо — час маринування сезонних овочів. І хоч кожна хазяйка має власний рецепт соління, все-таки є певні хитрощі, які допоможуть у приготуванні якісного маринаду.
Переможниця МастерШеф Ліза Глінська поділилась простими рецептами маринованих кабачків, баклажанів та малосольних огірків.
Щоб замаринувати кабачки, знайди в себе:
А тепер виконай ці прості кроки:
Фото: lizaglinskaya / Instagram
Для початку підготуй усі інгредієнти:
За цим рецептом ти зможеш приготувати смачні малосольні огірки:
А якщо ти любиш синенькі овочі, то візьми:
Для маринаду тобі знадобиться:
А тепер хутчіше на кухню!
Фото:lizaglinskaya / Instagram
До речі, кабачки не обов’язково маринувати чи готувати. Їх можна їсти навіть сирими. Читай, як приготувати рулетики з сирих кабачків.
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