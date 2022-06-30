Кабачки можна їсти навіть сирими: рецепт рулетиків з сиром від Алекса Якутова

Нарешті прийшов сезон кабачків, з яких можна приготувати найрізноманітніші страви. Як щодо рецепту рулетиків з кабачків? Зазвичай ми смажимо чи запікаємо їх, але кабачки можна їсти навіть сирими. Тоді вони зберігають всі вітаміни та мінерали.
Читай, як приготувати хрумкі рулетики з кисломолочним сиром з молодих кабачків за рецептом шеф-кухаря Алекса Якутова.
Приготування цих смачних хрустких рулетиків не займе багато часу.
Лови також рецепт оладок із кабачка від фіналістки Супермодель по-українськи Віки Маремухи. Експериментуй разом із Вікнами.
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