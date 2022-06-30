Кабачки можна їсти навіть сирими: рецепт рулетиків з сиром від Алекса Якутова

Нарешті прийшов сезон кабачків, з яких можна приготувати найрізноманітніші страви. Як щодо рецепту рулетиків з кабачків? Зазвичай ми смажимо чи запікаємо їх, але кабачки можна їсти навіть сирими. Тоді вони зберігають всі вітаміни та мінерали.

Читай, як приготувати хрумкі рулетики з кисломолочним сиром з молодих кабачків за рецептом шеф-кухаря Алекса Якутова.

Як приготувати рулетики з сирих кабачків

Інгредієнти

Кабачки – 6 шт.

Кисломолочний сир – 300 г

Сметана – 110 г

Сік лимона – 1 ст. л.

Олія – 3 ст. л.

Базилік – 10 г

Волоський горіх – 50 г

Цедра лимона – 15 г

Рецепт рулетиків з кабачків

Приготування цих смачних хрустких рулетиків не займе багато часу.

Зараз також дивляться

Спершу потрібно очистити горіхи та застелити деко пергаментом. Розігріти духовку до 190°C та відправити туди горіхи на 7-10 хв. Потім нарізаємо кабачки овочечисткою на смужки. Солимо, перчимо та змащуємо олією з двох боків. Далі готуємо начинку. Беремо кисломолочний сир, максимально відтискаємо всю вологу, щоб він став сухим. Додаємо сметану й перебиваємо блендером в однорідну масу. Додаємо сіль, перець, сік лимона, олію та перемішуємо до кремової текстури. Додаємо до начинки нарізану зелень та горіхи, знов перемішуємо. Далі формуємо наші рулетики. Все, що потрібно — це намастити начинкою смужку кабачка та скрутити в рулетик. Зверху можна посипати цедрою лимона та зеленню.

Лови також рецепт оладок із кабачка від фіналістки Супермодель по-українськи Віки Маремухи. Експериментуй разом із Вікнами.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!