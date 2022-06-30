Кабачки можно есть даже сырыми: рецепт рулетиков с творогом от Алекса Якутова

Наконец-то настал сезон кабачков, из которых можно приготовить самые разнообразные блюда. Как насчет рецепта рулетиков из кабачков? Обычно мы жарим или запекаем их, но кабачки можно есть даже сырыми. Тогда они сохраняют все полезные витамины и минералы.

Читай, как приготовить хрустящие рулетики из молодых кабачков с творогом по рецепту шеф-повара Алекса Якутова.

Как приготовить рулетики из кабачков

Ингредиенты

Кабачки – 6 шт.

Творог – 300 г

Сметана – 110 г

Сок лимона – 1 ст. л.

Масло растительное – 3 ст. л.

Базилик – 10 г

Грецкий орех – 50 г

Цедра лимона – 15 г

Рецепт рулетиков из кабачков

Приготовление этих вкусных хрустящих рулетиков не займет много времени.

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Сначала нужно очистить орехи и застелить противень пергаментом. Разогреть духовку до 190°C и отправить орехи на 7-10 мин. Затем нарезаем кабачки овощечисткой на полоски. Солим, перчим и смазываем растительным маслом с двух сторон. Далее готовим начинку. Берем творог, максимально отжимаем всю влагу, чтобы он стал сухим. Добавляем сметану и перебиваем блендером в однородную массу. Добавляем соль, перец, сок лимона, растительное масло и перемешиваем до кремовой текстуры. Добавляем к начинке нарезанную зелень и орехи, перемешиваем. Дальше формируем рулетики. Все, что нужно — смазать начинкой полоску кабачка и свернуть в рулетик. Сверху можно посыпать цедрой лимона и зеленью.

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