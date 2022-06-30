Кабачки можно есть даже сырыми: рецепт рулетиков с творогом от Алекса Якутова

Наконец-то настал сезон кабачков, из которых можно приготовить самые разнообразные блюда. Как насчет рецепта рулетиков из кабачков? Обычно мы жарим или запекаем их, но кабачки можно есть даже сырыми. Тогда они сохраняют все полезные витамины и минералы.
Читай, как приготовить хрустящие рулетики из молодых кабачков с творогом по рецепту шеф-повара Алекса Якутова.
Приготовление этих вкусных хрустящих рулетиков не займет много времени.
А еще мы приготовили для тебя рецепт оладушков из кабачка от финалистки Супермодель по-украински Вики Маремухи. Экспериментируй вместе с Вікнами.
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