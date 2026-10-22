Жареные опята на зиму: пошаговый рецепт заготовки

Жареные опята на зиму — это отличная закуска, которая будет идеально смаковать с картофельными гарнирами, кашами и мясом птицы либо свинины. Именно сейчас, в октябре, искусные хозяйки делают ароматные грибные заготовки на грядущую зиму, чтобы потом порадовать родных чудесными блюдами.
Рассказываем, как приготовить жареные опята на зиму и хранить грибы в банках.
Жареные опята на зиму: пошаговый рецепт
Если ты используешь для этого рецепта опята, принесенные непосредственно из леса, советуем ознакомиться с нашим материалом о том, нужно ли чистить опята перед термообработкой.
По желанию можешь добавить в этот рецепт репчатый лук, который необходимо будет обжарить вместе с грибами.
Ингредиенты на 1 л банку
- Опята — 3 кг;
- Рафинированное масло;
- Не йодированная соль – по вкусу;
- Черный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления жареных опят на зиму:
- Чистые грибы отвари в соленой воде в течение 30 минут. После отваривания переложи в дуршлаг, чтобы с них полностью сошла вода.
- В сковороде с разогретым маслом разложи обсушенные опята и жарь на умеренном огне в течение 30 минут под крышкой, затем еще 15 минут без крышки, к концу приготовления хорошо присоли и поперчи.
- Горячие грибы разложи по стерилизованным банкам, присоли сверху и затем покрой их полностью горячим маслом, в котором они жарились.
- Закатай банки и переверни вверх дном, накрыв их одеялом до полного охлаждения.
- Закрытые в банках грибочки храни в холодильнике.
- Если заметишь малейшее вздутие крышки, такую заготовку употреблять в пищу нельзя, ее нужно выбросить.
Грибы нуждаются в тщательной термообработке перед тем, как консервировать их, поэтому внимательно отнесись к предварительной подготовке продукта для безопасности своего здоровья. Кроме того, банки и крышки должны быть простерилизованы прямо перед закладкой обжаренных грибов.
Ранее мы рассказывали, можно ли сушить опята — что нужно знать новичкам.
Фото: Facebook/Наталка Полтавка
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