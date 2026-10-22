Жареные опята на зиму: пошаговый рецепт заготовки

Жареные опята на зиму — это отличная закуска, которая будет идеально смаковать с картофельными гарнирами, кашами и мясом птицы либо свинины. Именно сейчас, в октябре, искусные хозяйки делают ароматные грибные заготовки на грядущую зиму, чтобы потом порадовать родных чудесными блюдами.

Рассказываем, как приготовить жареные опята на зиму и хранить грибы в банках.

Жареные опята на зиму: пошаговый рецепт

Если ты используешь для этого рецепта опята, принесенные непосредственно из леса, советуем ознакомиться с нашим материалом о том, нужно ли чистить опята перед термообработкой.

По желанию можешь добавить в этот рецепт репчатый лук, который необходимо будет обжарить вместе с грибами.

Ингредиенты на 1 л банку

Опята — 3 кг;

Рафинированное масло;

Не йодированная соль – по вкусу;

Черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления жареных опят на зиму:

Чистые грибы отвари в соленой воде в течение 30 минут. После отваривания переложи в дуршлаг, чтобы с них полностью сошла вода. В сковороде с разогретым маслом разложи обсушенные опята и жарь на умеренном огне в течение 30 минут под крышкой, затем еще 15 минут без крышки, к концу приготовления хорошо присоли и поперчи. Горячие грибы разложи по стерилизованным банкам, присоли сверху и затем покрой их полностью горячим маслом, в котором они жарились. Закатай банки и переверни вверх дном, накрыв их одеялом до полного охлаждения. Закрытые в банках грибочки храни в холодильнике. Если заметишь малейшее вздутие крышки, такую ​​заготовку употреблять в пищу нельзя, ее нужно выбросить.

Грибы нуждаются в тщательной термообработке перед тем, как консервировать их, поэтому внимательно отнесись к предварительной подготовке продукта для безопасности своего здоровья. Кроме того, банки и крышки должны быть простерилизованы прямо перед закладкой обжаренных грибов.

Ранее мы рассказывали, можно ли сушить опята — что нужно знать новичкам.

Фото: Facebook/Наталка Полтавка

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