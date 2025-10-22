Можно ли сушить опята: все, что нужно знать новичкам

Осень радует не только плодами, но и дарами леса — грибами. И опята среди них — едва ли не самый популярный трофей. Они растут густо, собирать их легко, а консервировать просто.

А вот можно ли сушить опята в домашних условиях — разберём все детали.

На самом деле их можно сушить — и это отличный способ сохранить их на зиму. Главное — понимать, что:

Для сушки подходят только осенние опята (Armillaria mellea) или их близкие родственники.

Они имеют приятный грибной запах, плотную структуру и после сушки остаются вкусными.

Летние или ложные опята — те, что с яркими шляпками или жёлтым цветом пластинок, сушить нельзя — они горчат и непригодны в пищу.

Как правильно сушить опята в духовке и в сушилке

Перед сушкой грибы нужно тщательно перебрать — оставить только молодые, не перезрелые. Старые грибы становятся скользкими, а при сушке теряют форму и аромат.

Мыть их не нужно: лучше просто обтереть влажной тряпочкой или потереть щёткой, чтобы они не набрали лишней влаги. Если опята сильно загрязнены, можно быстро ополоснуть их и затем обсушить полотенцем.

Обычно сушат только шляпки, потому что ножки грибов волокнистые и после сушки становятся жёсткими.

Хотя, если грибы молодые, стоит сушить и ножки — потом их можно перемолоть в грибной порошок.

Сушить можно несколькими способами. Самый простой — в духовке. Температура нужна невысокая, около 40–50°C, дверцу оставляют приоткрытой, чтобы выходила влага.

Постепенно, когда грибы подсохнут, температуру можно поднять до 60°C.

Во время сушки грибы потемнеют, но это нормально.

Можно сушить опята и в сушилке. Для этого большие шляпки лучше разрезать пополам или на 3–4 части. Маленькие можно оставлять целыми.

Сначала следует установить температуру 40–45°C. Через две-три часа, когда они станут немного матовыми, температуру повышают до 55–60°C.

В целом сушить в сушилке придётся от 6 до 10 часов, в зависимости от размера грибов и мощности прибора.

Грибы можно время от времени менять местами между решётками, чтобы все сушились равномерно.

Когда опята хорошо высушены, они становятся ломкими, но не крошатся в пыль.

Если при сгибании шляпок слышен хруст — это знак, что грибы готовы.

Хранить их нужно в стеклянных банках в сухом, тёмном месте.

Перед приготовлением сушёные опята обычно замачивают в воде или молоке на несколько часов. После этого их можно варить или жарить.

