Как заморозить опята: простые способы для свежих, жареных и вареных грибов

Опята отличаются от других грибов своей крепостью и плотностью. Они идеально подходят для заморозки на зиму.

Если белые грибы часто теряют свою форму после заморозки, то мороженые опята почти не отличаются внешне от свежих.

При этом замороженные грибы не теряют своих полезных свойств и лесной аромат.

Читай, как заморозить опята на зиму в домашних условиях и нужно ли их отваривать перед заморозкой — в материале.

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Как заморозить опята: подготавливаем грибы

Если ты хочешь правильно заморозить грибы на зиму, в первую очередь, нужно собрать опята и морозить их свежими.

Выбирай молодые, небольшие, крепкие грибы, на которых нет повреждений и жучков.

Очищать опята лучше всего прямо в лесу. Для этого с помощью ножа очисть опята от мусора, веток и травы.

Дома перебери грибы и удали с них оставшуюся грязь.

Маленькие грибы нужно морозить целыми, а большие — резать на кусочки.

Если ты будешь замораживать грибы сырыми, то мыть их не нужно. А если хочешь перед этим потушить или пожарить — обязательно хорошо промой.

Если опята очень грязные, возьми бумажные полотенца, слегка смочи их водой и вытри.

После этого грибочки нужно подсушить.

Как заморозить опята: заморозка свежих грибов

Очисть грибы от грязи. Возьми большую деревянную доску и поставь на нее опята. В морозилке настрой функцию глубокого замораживания. Отправь доску в морозилку для того, чтобы грибы подмерзли. После этого пересыпь их в большую тарелку (или в пакеты из полиэтилена). Отправь в морозильную камеру при температуре не более 20 °С.

Как заморозить опята на зиму: вареные грибы

Помой грибы и поставь их сушиться на бумажном полотенце. Ножки опят нужно отрезать. Отвари грибы в большом количестве воды. Слей воду, залей еще раз чистой и вскипяти. Сними пену с грибов и вари в течение 20 минут. Охлади их и помести в разные пакеты. Поставь в морозилку.

Как заморозить опята на зиму: способ с тушеными грибами

Почисть грибы и хорошо их помой. Опусти в кипяток и вари 15 минут. Переложи опята в дуршлаг, чтобы они стекли. После остывания грибов расфасуй их в полиэтиленовые пакеты. Можешь ставить их в морозилку.

Как заморозить опята на зиму: простой способ, как заморозить жареные грибы

Аккуратно помой опята.

Выложи их на бумажные полотенца для того, чтобы вышла лишняя влага.

После этого грибы нужно пожарить на сковороде 25 минут (с добавлением масла).

Переложи грибы на сито, чтобы стек жир.

Остуди, расфасуй их по пакетах и положи в морозилку.

Теперь ты точно знаешь, как заморозить опята. А если хочешь заморозить белые грибы, читай их правила заморозки.

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