Как заморозить опята: простые способы для свежих, жареных и вареных грибов

Опята отличаются от других грибов своей крепостью и плотностью. Они идеально подходят для заморозки на зиму.
Если белые грибы часто теряют свою форму после заморозки, то мороженые опята почти не отличаются внешне от свежих.
При этом замороженные грибы не теряют своих полезных свойств и лесной аромат.
При этом замороженные грибы не теряют своих полезных свойств и лесной аромат.
Читай, как заморозить опята на зиму в домашних условиях и нужно ли их отваривать перед заморозкой — в материале.
Фото — Unsplash
Теперь ты точно знаешь, как заморозить опята. А если хочешь заморозить белые грибы, читай их правила заморозки.
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