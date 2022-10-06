Порадуй себя и близких этой зимой: правила заморозки белых грибов

Продукты после заморозки можно использовать в течение года.
Хоть белые замороженные грибы сейчас можно купить в супермаркете и на рынке, заморозка грибочков дома не теряет своей актуальности. Одна из причин — опасение купить некачественный товар.
В этом материале мы расскажем тебе, как заморозить белые грибы.
Все грибы, купленные в супермаркете или собранные самостоятельно, нужно перебрать.
Червивые и испорченные боровики выбрось, а хорошие очисти от листья и травы.
Червивые и испорченные боровики выбрось, а хорошие очисти от листья и травы.
Нижнюю часть ножки обрежь и протри салфеткой. Если грибы очень грязные, их можно сполоснуть.
Перед заморозкой грибы не мой, чтобы они не впитали лишнюю воду.
Перед тем, как заняться заморозкой, пересмотри каждый гриб — он должен быть свежим и крепким.
Если увидишь поры желтого или зеленого цвета, срежь их.
Если увидишь поры желтого или зеленого цвета, срежь их.
Если такие грибы добавить в суп или любое другое блюдо, они его испортят.
Полностью червивый гриб выбрось.
Можно замораживать тушеные и вареные грибы, но самый простой способ — заморозить их в сыром виде. Для этого:
Если хочешь добавлять в свои блюда отварные боровики, то сделать это тоже не сложно:
Если перед заморозкой ты все сделал(-а) правильно, то хранить в морозилке грибы можно до года.
При этом боровики первые пять – девять месяцев будут сохранять свой аромат и вкус.
При этом боровики первые пять – девять месяцев будут сохранять свой аромат и вкус.
Температура в морозилке при этом должна быть -19 °C.
Сейчас есть большое разнообразие полезных блюд для веганов. Анастасия Голобородько рассказала, как составить рацион веганам, которые только начинают свой переход.
Не пропускай самое интересное, больше полезных и интересных материалов — в нашем Telegram-канале.