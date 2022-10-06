Порадуй себя и близких этой зимой: правила заморозки белых грибов

Продукты после заморозки можно использовать в течение года.

Хоть белые замороженные грибы сейчас можно купить в супермаркете и на рынке, заморозка грибочков дома не теряет своей актуальности. Одна из причин — опасение купить некачественный товар.

В этом материале мы расскажем тебе, как заморозить белые грибы.

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Как правильно заморозить белые грибы: подготовка

Все грибы, купленные в супермаркете или собранные самостоятельно, нужно перебрать.

Червивые и испорченные боровики выбрось, а хорошие очисти от листья и травы.

Нижнюю часть ножки обрежь и протри салфеткой. Если грибы очень грязные, их можно сполоснуть.

Перед заморозкой грибы не мой, чтобы они не впитали лишнюю воду.

Как заморозить белый гриб: правила

Перед тем, как заняться заморозкой, пересмотри каждый гриб — он должен быть свежим и крепким.

Если увидишь поры желтого или зеленого цвета, срежь их.

Если такие грибы добавить в суп или любое другое блюдо, они его испортят.

Полностью червивый гриб выбрось.

Как правильно заморозить белые грибы: способы

Можно замораживать тушеные и вареные грибы, но самый простой способ — заморозить их в сыром виде. Для этого:

выбери молодые небольшие боровики;

почисть их, если нужно — промой и просуши;

на подносе расстели бумажные полотенца и выложи грибочки;

поставь их в морозилку на некоторое время;

затем порционно разложи по пакетам и снова отправь в морозильную камеру;

если боровики большие, прежде чем заморозить, порежь их на части.

Если хочешь добавлять в свои блюда отварные боровики, то сделать это тоже не сложно:

почисть грибочки от грязи, листьев и травы;

при необходимости промой их и нарежь;

провари в соленой воде 5-10 мин;

отбрось их на дуршлаг;

разложи по пакетам и отправь в морозильную камеру.

Чтобы заморозить жареные белые грибы, понадобится больше времени и сил

очисти грибы от грязи и мусора;

порежь на небольшие кусочки;

обжарь сковороде с добавлением растительного масла (жарь долго, чтобы вышла вся влага);

посоли и поперчи по вкусу;

разложи грибы на подносе, застеленном бумажными салфетками;

после остывания разложи по порциям и отправь в морозилку.

Как правильно заморозить белые грибы: сроки хранения

Если перед заморозкой ты все сделал(-а) правильно, то хранить в морозилке грибы можно до года.

При этом боровики первые пять – девять месяцев будут сохранять свой аромат и вкус.

Температура в морозилке при этом должна быть -19 °C.

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