Порадуй себе та близьких цієї зими: правила заморожування білих грибів

Продукти після заморожування можна використовувати протягом року.

Хоч білі заморожені гриби зараз можна купити в супермаркеті та на ринку, заморожування грибочків удома не втрачає своєї актуальності. Одна з причин — побоювання купити неякісний товар.

У цьому матеріалі ми розповімо тобі, як заморозити білі гриби.

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Як правильно заморозити білі гриби

Усі гриби, куплені у супермаркеті чи зібрані самостійно, треба перебрати.

Червиві та зіпсовані боровики викинь, а гарні очисть від листя і трави.

Нижню частину ніжки обріж і протри серветкою. Якщо гриби дуже брудні, їх можна промити.

Перед заморожуванням гриби не мий, щоб вони не ввібрали зайву воду.

Як заморозити білий гриб

Перед тим як заморожувати, переглянь кожен гриб — він має бути свіжим та міцним.

Якщо ти знайшов(-ла) пори жовтого чи зеленого кольору, зріж їх.

Якщо такі гриби додати в суп або будь-яку іншу страву, вони її зіпсують.

Повністю червивий гриб викидай.

Як правильно заморозити білі гриби

Можна заморожувати тушковані та варені гриби, але найпростіший спосіб — заморозити їх сирими. Для цього:

вибери молоді невеликі боровики;

почисть їх, за потреби — промий та просуши;

на таці розстели паперові рушники й виклади грибочки;

постав їх у морозилку на деякий час;

потім порційно розклади по пакетах і знову поклади в морозильну камеру;

якщо боровики великі, перш ніж заморозити, поріж їх на частини.

Якщо хочеш додавати у страви відварені боровики, зробити це теж не складно:

почисть грибочки від бруду, листя та трави;

за потреби промий їх та наріж;

провари в солоній воді 5-10 хв;

відкинь на друшляк;

розклади по пакетах і відправ у морозильну камеру.

Щоб заморозити смажені білі гриби, знадобиться більше часу та сил

очисть гриби від бруду та сміття;

наріж на невеликі шматочки;

обсмаж на пательні з додаванням олії (смаж довго, щоб вийшла вся волога);

посоли і поперчи на свій смак;

розклади гриби на таці, застеленій паперовими серветками;

коли охолонуть, розклади по порціях та відправляй у морозилку.

Як правильно заморозити білі гриби: термін зберігання

Якщо перед заморозкою ти все зробив(-ла) правильно, то зберігати в морозилці гриби можна до року.

При цьому боровики перші п’ять – дев’ять місяців зберігатимуть свій аромат і смак.

Температура морозилки при цьому має бути -19 °C.

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