Порадуй себе та близьких цієї зими: правила заморожування білих грибів

Продукти після заморожування можна використовувати протягом року.
Хоч білі заморожені гриби зараз можна купити в супермаркеті та на ринку, заморожування грибочків удома не втрачає своєї актуальності. Одна з причин — побоювання купити неякісний товар.
У цьому матеріалі ми розповімо тобі, як заморозити білі гриби.
Усі гриби, куплені у супермаркеті чи зібрані самостійно, треба перебрати.
Червиві та зіпсовані боровики викинь, а гарні очисть від листя і трави.
Червиві та зіпсовані боровики викинь, а гарні очисть від листя і трави.
Нижню частину ніжки обріж і протри серветкою. Якщо гриби дуже брудні, їх можна промити.
Перед заморожуванням гриби не мий, щоб вони не ввібрали зайву воду.
Перед тим як заморожувати, переглянь кожен гриб — він має бути свіжим та міцним.
Якщо ти знайшов(-ла) пори жовтого чи зеленого кольору, зріж їх.
Якщо такі гриби додати в суп або будь-яку іншу страву, вони її зіпсують.
Якщо такі гриби додати в суп або будь-яку іншу страву, вони її зіпсують.
Повністю червивий гриб викидай.
Можна заморожувати тушковані та варені гриби, але найпростіший спосіб — заморозити їх сирими. Для цього:
Якщо хочеш додавати у страви відварені боровики, зробити це теж не складно:
Якщо перед заморозкою ти все зробив(-ла) правильно, то зберігати в морозилці гриби можна до року.
При цьому боровики перші п’ять – дев’ять місяців зберігатимуть свій аромат і смак.
При цьому боровики перші п’ять – дев’ять місяців зберігатимуть свій аромат і смак.
Температура морозилки при цьому має бути -19 °C.
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