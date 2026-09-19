Щоб не блукати лісовими стежками: де ростуть білі гриби та як їх шукати

Багато людей любить збирати гриби: це не лише медитативна прогулянка у тиші лісу, а й приємний бонус наприкінці — зібрані гриби, з яких можна приготувати улюблені страви. Та для новачків у справі збирання грибів спочатку може бути складно шукати й знаходити їх у лісі. Розповідаємо тобі далі, де ростуть білі гриби, щоб ти точно вийшов (-ла) з лісу не з пустими руками.

Де ростуть білі гриби

Білі гриби, або їх ще називають боровиками — завжди найпривабливіша “мішень” для грибників. Вони вважаються чи не найкращим виграшем.

Сезон їхнього збору починається у червні та закінчується у жовтні. Зібраний урожай можна сушити, солити, маринувати або готувати свіжими.

Але головним залишається запитання: де ростуть білі гриби? Здебільшого їхнім середовищем є листяні та хвойні ліси.

Шукати боровики треба під дубом, буком, грабом, березою, ліщиною, а також сосною та ялиною.

Білі гриби найкраще ростуть на вологому ґрунті, тож шукати їх варто біля річок, джерел, струмків та на вологих частинах лісів. Однак зверни увагу, що ці гриби не ростуть у дуже темних місцинах — це має бути гарно освітлена сонячними променями ділянка.

Часто боровики ховаються під мохом та опалим листям.

Грибні місця біля Львова

Дубина;

Східниця;

Славське;

Лихобора;

Грибні місця в Карпатах

Кривопільський перевал;

Царівка;

Орів;

Орявчик;

Тухля;

Гребенне;

Полонина Дуконя біля Шибеного;

Микулинці;

Ільківці;

Щасливе;

Крите.

Грибні місця Київщини

Зазвичай грибники рушали до лісів Київської області поблизу Димера, Сухолуччя, Вишгорода, Броварів, Бородянки, Макарова тощо.

Однак після окупації та звільнення області від росіян, ходити у ці ліси дуже небезпечно через ймовірність підриву на вибухонебезпечних предметах. Тож у Київській області збирати гриби зараз не час.

Грибні місця Волині

Полапи;

Розничі;

Буцинська гірка.

Грибні місця у Вінницькому районі

Медвідка;

Немирова.

Раніше ми розповідали тобі, як приготувати білі гриби, які щойно зібрані: шукай кілька ідей та рецептів у матеріалі.

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