Парк Мершавцева у Кривому Розі: чим цікавий та де розташований

Один із найстаріших парків Кривого Рогу, парк імені Федора Мершавцева, є особливим місцем для криворіжців, де вони та гості міста полюбляють проводити свій вільний час. Ця непересічна локація із багатою історією варта того, щоб її відвідати під час свого візиту до міста.

Читай, як і коли заснували парк Мершавцева та де він розташований, у матеріалі.

Парк Мершавцева у Кривому Розі: історія

Парк імені Мершавцева у Кривому Розі є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Заснував його у далекому XIX столітті дворянин і моряк Федір Мершавцев, який приїхав до міста погостювати у тітки. Зрештою чоловік залишився у Кривому Розі та навіть почав у 1854 році будувати цегляний маєток, який став першим двоповерховим будинком у містечку. На жаль, ця будівля не зберіглася до наших днів.

За ініціативи Мершавцева у Кривому Розі також почали висаджувати великий сад. Для цього у місто везли з європейських країн різноманітні фруктові дерева, вербу, берест та акацію.

Чоловік старанно розвивав відпочинкову зону міста й побудував фонтан, каруселі та навіть організував човнову станцію. На той момент площа парку становила 10 га. Розташовувався він на лівому березі ріки Саксагань, там, де вона зливається з рікою Інгулець. Зараз уся територія цієї пам’ятки садово-паркового мистецтва становить вже 36 га.

Після смерті свого засновника парк-сад почав занепадати, тож на момент Лютневої революції 1917 року він перейшов до рук місцевої влади вже занедбаним. А наступними роками там ще й зрубали усі фруктові дерева, які так старанно висаджувалися за часів Мершавцева.

Пізніше цю унікальну місцеву локацію почали розвивати, й доволі швидко зробили платний вхід. Парк-сад пережив повторне відкриття навесні у 1926-му. У цей період там облаштували перший у Кривому Розі літній кінотеатр. Згодом на території парку почали проводити ще й спортивні змагання, тож його територія зростала за рахунок будівництва нової інфраструктури.

У 1932 році цю локацію почали офіційно називати Парком імені газети Правда, допоки у 2016-му не перейменувала на парк імені його засновника — Федора Мершавцева.

У 2022 році планували провести реконструкцію цієї пам’ятки садово-паркового мистецтва й навіть мали закладений бюджет. Але цього не сталося через початок повномасштабної війни. Також унаслідок російських ударів восени того року частина парку опинилася під водою.

Парк Мершавцева у Кривому Розі: адреса

Парк Мершавцева розташований за адресою Центрально-Міський район Кривого Рогу, Дніпропетровська область.

Вхід на територію парку безкоштовний, локація відкрита для відвідування цілодобово.

Парк Мершавцева у Кривому Розі: що подивитися

На території парку імені Федора Мершавцева є достатньо локацій для сімейного відпочинку. Біля фонтану можна зробити багато гарних знімків на згадку про це історичне місце. Крім того, на парковій території розміщено цікаві скульптури для дослідження всією родиною.

Також тут є власний пляж, човнова станція та різноманітні розваги для дітей. Безліч дитячих майданчиків із гойдалками та мотузковий парк закриють потреби дітей в активному відпочинку.

У парку висаджено багато дерев та організовано гарні алеї, тому це чудове місце для тих, хто хоче подихати свіжим повітрям й побути ближче до природи.

Раніше ми розповідали про парк Абрамовича — як знайти унікальний парк скульптур і що там цікавого.

Фото: Анатолій Новак via Парк імені Федора Мершавцева

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!