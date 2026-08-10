Парк Історії Землі: як виник, де знаходиться та скільки коштує вхід

На Прикарпатті працює унікальна локація, яка змінила уявлення про сімейний відпочинок та освіту. Парк Історії Землі — це 8 гектарів інтерактивного простору, де відвідувачі можуть на власні очі побачити еволюцію нашої планети: від гігантських мамонтів до футуристичних роботів.

Парк Історії Землі: як утворився

Мало хто знає, що знакова для всього західного регіону історія парку розпочалася у 2018 році. Саме тоді відомі українські скульптори — брати Пилипонюки — реалізували свій наймасштабніший проєкт, створивши Сім’ю мамонтів.

Найбільша фігура в цій групі сягає 5,5 метра заввишки, а загальна висота скульптурної композиції становить 7 метрів.

З того часу територія парку Історії Землі постійно розвивалася завдяки інвестиціям братів Тараса та Петра Белзів. Сьогодні це не просто музей, а повноцінний освітній хаб. Скульптори Дмитро, Тарас та Богдан Пилипонюки, випускники Львівської академії мистецтв, власноруч створили 15 інтерактивних фігур.

Головна особливість цих велетнів — повна доступність: діти можуть вільно лазити по експонатах, торкатися їх та відчувати масштаб доісторичних істот Кайнозойської та Мезозойської ер.

Парк історії Землі в Івано-Франківську: що подивитися

Сучасний парк Історії Землі в Івано- Франківську пропонує гостям кілька тематичних локацій, кожна з яких має свій сценарій:

Музей Землі. Це унікальна будівля у формі трьох бань. Всередині розгорнута експозиція, що демонструє шлях формування Сонячної системи, розвиток життя на планеті та особливості первісного Прикарпаття;

Портал майбутнього. Локація, присвячена робототехніці. Тут представлені новітні розробки, які знайомлять гостей із тим, яким може бути світ через сотні років;

Велика пісочниця. Стилізований майданчик для археологічних розкопок. Діти тут грають роль дослідників, шукаючи артефакти та беручи участь у тематичних квестах;

Світ дикої природи. Окрім скульптур, у парку є живі мешканці. У просторих вольєрах живуть леви та тигри, а на спеціальній фермі можна побачити екзотичних птахів нанду (південноамериканських страусів).

Також на території діє планетарій, де проводяться сеанси занурення у таємниці космосу, а щотижня відбуваються культурні заходи, майстер-класи та фестивалі.

Парк Історії Землі: де знаходиться та як доїхати

Тож як доїхати до парку Історії Землі? Локація розташована у селі Підгір’я, що в Івано-Франківській області (траса у бік Богородчан). Це зручне місце, адже дорога з Івано-Франківська займає всього 20–30 хвилин автомобілем (близько 25 км).

Офіційна адреса парку: с. Підгір’я, Івано-Франківський район. Якщо ти їдеш громадським транспортом, обирай автобуси, що прямують у напрямку Гути або Богородчан.

Парк відкритий для відвідувачів щодня:

Пн–Пт: з 10:00 до 20:00;

Сб–Нд: з 10:00 до 21:00.

Вхід до парку Історії Землі у селі Підгір’я на Прикарпатті коштує 350 грн для дорослих і стільки ж для дітей віком від 4 до 12 років. Безкоштовно відвідати парк можуть діти до 4 років, діти-сироти та діти загиблих учасників війни.

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