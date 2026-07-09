Парк Погулянка у Львові: історія забутої броварні, мальовниче озеро та залізничний віадук

Лісопарк Погулянка — це, мабуть, найзеленіше, найзатишніше та найзагадковіше місце Львова. І якщо ти вже побував (-ла) у популярному Стрийського парку чи галасливому Високому Замку, тобі точно сюди — пірнути в атмосферу спокою і пошукати відголоски цікавих історій давнини.

Парк Погулянка у Львові: адреса і як доїхати

Погулянка розкинулася у південно-східній частині Львова, в Личаківському районі. Вона межує зі знаменитим Личаківським цвинтарем та Ботанічним садом університету Франка.

Дістатися сюди з центру міста — окреме задоволення.

Найромантичніший маршрут: сісти в центрі на легендарний трамвай № 2 і доїхати до кінцевої зупинки Вулиця Коновальця — Вулиця Пасічна, зупинка Погулянка. Трамвайна колія йде повз вілли початку XX століття та впирається просто у зелені ворота парку.

Та можна і пішки, від площі Ринок неспішно дійти за 30–40 хвилин через вулиці Костя Левицького або Личаківську.

Парк Погулянка: історія місцини з характером

У 17 столітті ці землі належали бургомістрам міста і називалися Аттельмаєрівською пасікою. Усе змінилося у 1810 році, коли витончений львівський адвокат Франциск Венглінський викупив цю ділянку.

Він перетворив дикий ліс на розкішний приватний парк, де місцева богема збиралася на пікніки та романтичні прогулянки. Саме від польського виразу iść на pochulankę, що означає: йти розважатися, гуляти місцина й отримала свою нинішню назву.

А вже у середині 19 століття Погулянку викупив відомий бровар Йоган Кляйн. Він збудував тут найкращу у місті броварню.

І тепер львів’яни сходилися сюди, щоб посидіти в ресторані посеред лісу, випити свіжого пива під шум дерев та скуштувати знамените місцеве морозиво.

Радянська влада у 1940 році офіційно перетворила Погулянку на міський парк.

Парк Погулянка у Львові: що цікавого подивитися

Погулянка — це не просто ліс, а для тих, хто вміє дивитися і знає історію — щось на кшталт музею під відкритим небом.

Тож що пошукати і чим надихнутися?

Витоки річки Полтва: саме тут, серед пагорбів парку, з-під землі б’ють чисті джерела, які дають початок притокам Полтви — головної підземної річки Львова. Старі кам’яні каптажі (водозбірники) 19 століття і досі стоять уздовж центральної алеї.

Палац творчості дітей та юнацтва: величезна модерністична споруда з амфітеатром, зведена у 1980-х роках.

Мальовниче озеро: розташоване внизу головної алеї, прямо біля Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Озеро штучне, дуже доглянуте, оточене вербами, які красиво схиляються над водою. Влітку тут постійно плавають качки і місцеві часто приходять сюди з дітьми їх годувати, а навколо облаштовані лавочки для відпочинку.

Старий залізничний міст-віадук, поруч із парком: великий, старий кам’яний міст, знаменитий віадук залізничної гілки, яка веде на Підзамче. Він розташований трохи вище парку, ближче до межі з Ботанічним садом та вулицею Пасічною. Ця колія діюча, і коли зверху над лісом повільно проїжджає потяг, виглядає це неймовірно — наче десь у Карпатах чи у фільмах про Гаррі Поттера.

великий, старий кам’яний міст, знаменитий віадук залізничної гілки, яка веде на Підзамче. Він розташований трохи вище парку, ближче до межі з Ботанічним садом та вулицею Пасічною. Ця колія діюча, і коли зверху над лісом повільно проїжджає потяг, виглядає це неймовірно — наче десь у Карпатах чи у фільмах про Гаррі Поттера. Хутір Погулянка та колишня броварня: якщо зійти з асфальтованої доріжки вглиб лісу, можна знайти залишки старих господарських будівель броварні Кляйна та відчути атмосферу передмістя минулих століть.

Скелі та яри: Погулянка розташована на пагорбах Давидівського пасма. Глибокі яри, буки та граби створюють враження, що ви перебуваєте десь глибоко в Карпатах, а не в межах цілком цивілізованого Львова.

Бажаємо тобі відвідати це цікаве місце, подихати чистим лісовим повітрям та влаштувати свою неспішну “погулянку” в хорошій компанії.

Читай також про парк Шенборна: історія, фото та маршрут до перлини Закарпаття.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!