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В Україні змінюють правила видачі посвідчення водія: що потрібно знати

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Липня 2026, 14:00 2 хв.
В Україні змінюють правила видачі посвідчення водія: що чекає водіїв
Фото Pexels

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