В Україні змінюють правила видачі посвідчення водія: що потрібно знати

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

За його словами, головна мета нововведень — поступово привести українське законодавство у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху.

На який строк видаватимуть посвідчення водія

Згідно з новими правилами, термін дії посвідчення залежатиме від категорії транспортного засобу. Так, водії мотоциклів і легкових автомобілів категорій А1, А, В, В1 та ВЕ отримуватимуть посвідчення строком на 15 років.

Натомість для водіїв вантажного та пасажирського транспорту категорій С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е та Т документ видаватимуть на 5 років.

Що зміниться під час обміну водійських прав

Після відновлення обов’язкових медичних оглядів саме регулярне підтвердження стану здоров’я стане однією з умов обміну посвідчення водія. Для власників легкових автомобілів та мотоциклів медичний огляд проводитиметься під час заміни посвідчення кожні 15 років.

Водії, які займаються пасажирськими або вантажними перевезеннями, проходитимуть медичний огляд кожні п’ять років. У МВС пояснюють, що це пов’язано з підвищеним рівнем відповідальності таких водіїв на дорогах.

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що посвідчення водія, які вже були видані, залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в документі.

Крім того, під час планового обміну посвідчення водія повторно складати теоретичний або практичний іспит не потрібно, якщо інше не передбачене законодавством. Нові правила набудуть чинності з дня офіційного опублікування відповідної постанови уряду.

Однак трапляються випадки, коли навіть досвідченим водіям непросто. Читай, як безпечно їздити в умовах низької видимості.

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