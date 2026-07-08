Жили в одній квартирі: у Києві затримали чоловіка за насильство над п’ятьма племінниками

У столиці розкрили тяжкий злочин проти статевої недоторканості дітей. Місцевого мешканця підозрюють у систематичному розбещенні малечі. Жертвами 34-річного чоловіка стали діти його рідної сестри, наймолодшому з яких виповнилося лише два роки.

Правоохоронці перевіряють, чи знала мати дітей про можливе насильство

За інформацією правоохоронців, велика родина мешкала разом у столичній квартирі. Під одним дахом проживали бабуся, матір, підозрюваний та п’ятеро його племінників — троє хлопчиків віком 2, 6 і 8 років, а також дві дівчинки 4 та 5 років.

Відомо, що сім’я була проблемною і перебувала на обліку соціальних служб. Сусіди неодноразово скаржилися на те, що малеча залишається вдома без нагляду дорослих. Через неналежні умови проживання наприкінці року жінку з нащадками тимчасово перевели до центру соціально-психологічної реабілітації.

Жертвами, за даними слідства, стали п’ятеро дітей віком від 2 до 8 років

Саме там під час роботи з профільними фахівцями розкрилися шокуючі подробиці життя родини. Спочатку найстарший восьмирічний хлопчик, а згодом і його менші брати та сестри розповіли психологу про неприпустимі дії з боку маминого брата. За даними слідства, впродовж кількох місяців чоловік торкався статевих органів дітей задля задоволення власних потреб.

Зловмисника оперативно затримали співробітники Деснянського управління поліції. Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру щодо осіб, які не досягли 14-річного віку. Суд відправив фігуранта до слідчого ізолятора без права внесення застави. Якщо провину киянина доведуть, йому загрожує максимальне покарання — довічне позбавлення волі.

Наразі всі п’ятеро потерпілих перебувають у безпеці під опікою соціальних працівників, з ними продовжують працювати психологи. Тим часом правоохоронці з’ясовують ще одну важливу деталь: чи була матір обізнана про те, що рідний брат вчиняє злочини проти її дітей. Якщо слідство встановить факт замовчування проблеми, діям жінки також нададуть жорстку правову оцінку.

Головне фото: Національна поліція.

Раніше ми розповідали, чи повʼязане з ПТСР збільшення випадків домашнього насильства.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!