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Жили в одній квартирі: у Києві затримали чоловіка за насильство над п’ятьма племінниками

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Липня 2026, 15:00 2 хв.
Жах у столичній родині: киянин систематично знущався з дітей рідної сестри

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