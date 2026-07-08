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Вишневе після обстрілу 6 липня показали в Київській ОВА: кількість жертв зросла

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Липня 2026, 11:06 3 хв.
Атака на Вишневе 6 липня

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