Вишневе після обстрілу 6 липня показали в Київській ОВА: кількість жертв зросла

У місті Вишневе на Київщині зросла кількість жертв атаки 6 липня — у лікарні помер важкопоранений чоловік.

Вишневе після обстрілу: у лікарнях залишаються 18 постраждалих

Про нові дані повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

— На жаль, маємо ще одну трагічну звістку. У лікарні помер чоловік, який дістав важкі поранення внаслідок російського удару. Таким чином, кількість загиблих зросла до дев’яти. Щирі співчуття рідним і близьким кожного, чиє життя забрала Росія, — зазначив він.

За словами очільника області, наразі в медичних закладах продовжують лікування 18 постраждалих. Усім їм надають необхідну медичну допомогу.

Атака на Вишневе: що відомо про руйнування

Фахівці вже провели попереднє обстеження пошкодженого житла та розподілили його на три категорії залежно від ступеня руйнувань.

До першої категорії зарахували 115 будинків із незначними пошкодженнями. Їхні власники зможуть отримати державну компенсацію для самостійного відновлення.

Ще 47 приватних будинків потребують капітального ремонту. Їх планують відновлювати за кошти державного та обласного бюджетів.

91 будинок повністю знищено. Для таких об’єктів передбачене нове будівництво за державні та обласні кошти.

Також заплановано відновлення двох пошкоджених багатоповерхових будинків і зовнішніх інженерних мереж кварталу.

За попередніми підрахунками, російська атака пошкодила 253 приватні житлові будинки та 27 багатоквартирних будинків. У багатоповерхівках вибито 1 692 вікна.

Крім того, до місцевої влади вже надійшло 65 звернень від представників бізнесу щодо пошкодженого майна. Робота комісій триває, тому остаточні масштаби руйнувань ще встановлюються.

До ліквідації наслідків обстрілу були залучені понад 200 комунальників, десятки одиниць спеціальної техніки, рятувальники, поліцейські, енергетики, газовики, волонтери та благодійні організації.

Для людей, які втратили житло, організували тимчасове розселення. Наразі у місцях тимчасового проживання перебувають 60 людей, ще близько 160 осіб знайшли прихисток у родичів та знайомих. Також на місці працює польова кухня, де для всіх охочих організували гаряче харчування.

Генштаб: об’єкт у Вишневому не належить до ЗСУ

Після трагедії у Вишневому в інформаційному просторі поширювалися припущення щодо об’єкта, на якому після обстрілу сталася детонація. У Генеральному штабі Збройних Сил України в коментарі Укрінформу наголосили, що цей об’єкт не перебуває у сфері управління та не підпорядковується ЗСУ.

Як повідомив офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій, розпорядження Головнокомандувача Збройних Сил України про заборону розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поблизу цивільної забудови залишається чинним.

У Генеральному штабі також висловили співчуття родинам загиблих і всім постраждалим від російського удару.

Фото в матеріалі: Микола Калашнік.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ за останній час.

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