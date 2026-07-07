Київ та область у жалобі: зросла кількість жертв обстрілу 6 липня

Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву вночі проти 6 липня зросла до 19.

Оновлено об 11:48.

Нові дані про кількість жертв атаки на Київ 6 липня

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 11:48 7 липня завершилися пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах після вчорашньої атаки на Київ.

Надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи.

394 рятувальники за допомогою 95 одиниць техніки ДСНС демонтували аварійні конструкції та вивезли понад 1,5 тис. тонн будівельного сміття, очистили будівельні конструкції на загальній площі близько 305 кв. м.

Атака на Київ 6 липня стала однією з найтрагічніших для столиці за останній час.

За даними правоохоронців, станом на ранок відомо про 19 загиблих. Серед жертв — 12-річний хлопчик.

Поранення дістали понад 60 людей, серед яких шестеро малолітніх дітей та один підліток.

Точні дані щодо постраждалих поки різняться: за даними міського голови Києва Віталія Кличка, відомо про 76 поранених, за даними ДСНС — про 61-го.

У Київській області ворожа атака забрала життя восьми людей, ще 58 постраждали.

7 липня в Києві та Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської масованої атаки. Там приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи.

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