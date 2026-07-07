Стиль життя

Відкриють через 250 років: iPhone 17 Pro Max поклали до капсули часу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Липня 2026, 15:00 2 хв.
У США поховали iPhone 17 Pro Max
Фото Pexels

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