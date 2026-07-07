Відкриють через 250 років: iPhone 17 Pro Max поклали до капсули часу

У США до святкування 250-річчя незалежності створили незвичайну капсулу часу, яку планують відкрити лише через два з половиною століття. Серед артефактів, що мають розповісти майбутнім поколінням про сучасну Америку, опинився і iPhone 17 Pro Max у новому кольорі Cosmic Orange.

Про це повідомляє MacRumors.

Чому до капсули часу поклали саме iPhone 17 Pro Max

Смартфон став одним із символів американських технологічних досягнень 2026 року. Його включили до проєкту America Innovates, який реалізується в межах програми America250 — офіційної ініціативи, створеної Конгресом США для відзначення 250-річчя країни.

Організатори пояснюють, що iPhone обрали як приклад того, наскільки далеко просунулися портативні технології, мобільна фотографія та засоби зв’язку у XXI столітті.

Цікаво, що на пристрої залишили спеціальні цифрові записи в застосунку Notes. Вони мають допомогти людям, які відкриють капсулу у 2276 році, побачити, яким було повсякденне життя американців у 2026 році.

Коли відкриють капсулу часу

Капсулу офіційно запечатали 4 липня 2026 року на території Національного історичного парку Незалежності у Філадельфії. Відкрити її планують лише у 2276 році, коли США відзначатимуть 500-річчя незалежності.

Щоб зберегти вміст упродовж 250 років, інженери використали спеціальну конструкцію. Основою став герметичний циліндр із нержавіючої сталі вагою близько 408 кілограмів, який ущільнили індієм — металом, здатним заповнювати навіть найменші проміжки. Зверху його закрили ще одним сталевим кожухом вагою майже 500 кілограмів, що створює додатковий захист від вологи та впливу навколишнього середовища.

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Які ще артефакти зберігатимуться до XXIII століття

Окрім iPhone 17 Pro Max, до капсули поклали десятки історичних предметів із різних куточків США. Серед них — експонати від усіх 56 штатів і територій, а також матеріали, підготовлені трьома гілками федеральної влади.

До колекції увійшли перо білоголового орлана Старий Ейб, який був талісманом Вісконсина під час Громадянської війни, фрагмент тканини з літака братів Райт 1903 року та текст, створений штучним інтелектом Claude від компанії Anthropic. У ньому описано, якою Каліфорнія може стати через 250 років.

Таким чином організатори прагнуть залишити майбутнім поколінням своєрідний портрет сучасної Америки — із її технологіями, історією, культурою та баченням майбутнього.

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