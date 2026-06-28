Від фейків до деменції: чому нейрофізіологи занепокоєні надмірним використанням ШІ

Ми звикли вважати штучний інтелект своїм головним союзником у боротьбі з фейками та дезінформацією. Проте свіже дослідження Массачусетського технологічного інституту відкриває зовсім інший, тривожний бік медалі. Виявляється, чим більше ми довіряємо чат-ботам, тим гірше наш мозок справляється з перевіркою інформації самостійно. Як повідомляє видання The Guardian, надмірна залежність від технологій буквально атрофує наші когнітивні навички.

Феномен цифрової деградації: цифри від MIT

Науковці протягом місяця спостерігали за групою добровольців, які мали розрізняти справжні та маніпулятивні новини. Результати експерименту виявилися парадоксальними. Поки учасники використовували AI-асистентів на базі GPT-4o, їхня точність у виявленні брехні зростала на 21%. Це виглядає як перемога, але тільки на перший погляд.

Вже на четвертий тиждень дослідження з’ясувалося, що самостійні навички учасників впали на 15,3%. Мозок просто звик до готових вердиктів і перестав аналізувати підказки самотужки. Анку Рані, аспірантка MIT і співавторка дослідження, зазначає, що під час взаємодії з ШІ у нас виникає небезпечна ілюзія власного професіоналізму, хоча насправді ми стаємо лише більш залежними.

Пастка впевненого голосу

Головна проблема полягає в тому, що алгоритми надають пріоритет швидкості та точності відповіді, а не розвитку нашого мислення. Користувачі часто погоджуються з висновками чат-бота просто тому, що він звучить обізнано та впевнено. Близько чверті учасників експерименту були переконані, що їхні навички розпізнавання фейків покращуються, тоді як насправді їхні результати ставали все гіршими.

Це дуже схоже на ситуацію з GPS-навігаторами чи калькуляторами. Ми перестаємо запам’ятовувати маршрути та рахувати в умі, бо знаємо, що гаджет зробить це за нас. Проте у випадку з інформаційною безпекою така ментальна лінь робить нас легкою здобиччю для пропаганди та маніпуляцій.

Проблема когнітивної залежності виходить далеко за межі соціальних мереж. Медики, які використовували ШІ для діагностики раку, з часом ставали менш уважними при самостійному вивченні аналізів.

Більше того, нейрофізіологи попереджають про ще серйозніші ризики. Якщо ми перестанемо навантажувати свій мозок складними задачами на аналіз та сумніви, це може послабити наш природний захист від вікової деградації пам’яті та деменції. ШІ забирає на себе когнітивне навантаження, яке необхідне для підтримки мозку в тонусі.

Чому це важливо для кожного з нас

Результати дослідження MIT є надзвичайно актуальними для педагогів та студентів. ШІ має бути інструментом, який спонукає ставити більше запитань, а не просто видає фінальну відповідь. Науковці радять використовувати більш дослідницький підхід: замість того, щоб питати в бота Це правда?, краще просити його навести аргументи за і проти або знайти першоджерела.

Збереження здатності мислити критично та незалежно стає головним викликом майбутнього. Адже в епоху, коли фейки створюються за лічені секунди, справжня стійкість суспільства тримається не на алгоритмах, а на вмінні кожної людини самостійно розрізняти реальність від вимислу.

Цифри 2026 року показують, що ШІ вже не витіснити з життя молоді. Цікаво, що вже понад 70% підлітків товаришує з штучним інтелектом.

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