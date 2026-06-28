Стиль життя Техно

Від фейків до деменції: чому нейрофізіологи занепокоєні надмірним використанням ШІ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Червня 2026, 09:00 3 хв.
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь