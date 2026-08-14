Помідори з чорнобривцями на зиму за рецептом Лілії Цвіт: спочатку дивують, а потім хочеться ще

Повно помідорів на городі, та й чорнобривці милують око? Час зробити з цих двох, на перший погляд, несумісних рослин цікавий мікс: консервовані помідори з чорнобривцями.

Рецепт вже кілька років тримається поміж топових і на нього повно гарних відгуків. Ми вирішили довіритися досвідченій блогерці-господині Лілії Цвіт і пропонуємо рецепт саме від неї.

Помідори з чорнобривцями на зиму: рецепт Лілії Цвіт

Інгредієнти на три літрові банки

помідори ~ 2 кг

квіти чорнобривців — 12 шт. (на одну банку — 4 квітки)

Маринад

вода — 1.5 л

сіль — 2 столові ложки (40 г)

цукор — 3 столові ложки (70 г)

оцет — 3 столові ложки (50 мл)

Спосіб приготування консервованих помідорів з чорнобривцями

Промий помідори та квіти чорнобривців. Кожен помідор проколи зубочисткою біля плодоніжки. На дно кожної стерильної літрової банки поклади по 2 квітки, щільно виклади помідори та зверху поклади ще по 2 квітки чорнобривців. У каструлю влий 1,5 л води, додай 2 столові ложки солі (40 г), 3 столові ложки цукру (70 г) та 3 столові ложки оцту (50 мл). Доведи до закипання, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. Гарячим маринадом залий помідори в банках до верху та прикрий простерилізованими кришками, не закручуй. На дно широкої каструлі поклади рушник або силіконовий килимок. Постави банки та заливай у каструлю теплу воду так, щоб вона доходила до “плічок” банок. Постави каструлю на вогонь. Від моменту закипання води в каструлі пастеризуй банки точно 10 хвилин на помірному вогні. Обережно дістань банки, одразу герметично закрути, переверни догори дном та укутай ковдрою до повного охолодження.

Помідори виходять кисло-солодкими, дуже смачними, з трохи незвичним пряним присмаком.

У відгуках до відео-рецепту Лілії Цвіт жінки пишуть, що консервують такі помідори вже по 10 років, а саме відео блогерки набрало понад 80 тисяч переглядів.

Може, час і тобі спробувати пригостити домашніх та друзів помідорами з чорнобривцями?

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Джерело фото: Рinterest.

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