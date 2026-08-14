На Черкащині померла від пігулок дівчинка: за 10 днів після смерті з’явилося відео з побиттям

У місті Городище на Черкащині правоохоронці розслідують обставини смерті 11-річної дівчинки та окремо з’ясовують обставини конфлікту між дітьми, відео якого раніше поширили у соцмережах.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

Смерть 11-річної дівчинки у Городищі: що відомо

У Городищі 30 липня батьки 11-річної дівчинки виявили свою доньку без свідомості. За попередніми даними, вона випила медикаментозні препарати, після чого дитину ушпиталили, однак врятувати не змогли.

Поліція повідомляє, що родина цієї дитини раніше не потрапляла в поле зору правоохоронців та не перебувала на профілактичному обліку.

За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу з позначкою “самогубство”. Призначено необхідні експертизи та встановлюються обставини, які могли передувати цій трагедії.

Також у поліції зазначили, що 9 серпня у соцмережах з’явилося відео конфлікту між неповнолітніми у недобудованій будівлі. На відео одна з дівчат б’є іншу. Як встановили правоохоронці, однією з учасниць конфлікту була 11-річна дівчинка, яка потім, ймовірно, вчинила самогубство.

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Попередньо відомо, що конфлікт стався орієнтовно за 20-21 день до смерті дитини. Заяв чи повідомлень щодо цього на момент виникнення конфлікту до поліції не подавали.

За фактом побиття, зафіксованого на відео, розпочато кримінальне провадження за ст. 126 Кримінального кодексу (побої і мордування). Наразі встановлюють усіх учасників та свідків конфлікту, з’ясовують його причини та обставини. Також перевіряють, чи могли зафіксовані на відео події бути пов’язані зі смертю дівчинки.

Раніше психологиня фонду Голоси дітей Катерина Базиль розповіла, чому трапляються підліткові самогубства та як вберегти дітей.

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