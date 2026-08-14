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На Черкащині померла від пігулок дівчинка: за 10 днів після смерті з’явилося відео з побиттям

Марина Слизовська 14 Серпня 2026, 16:00 2 хв.
Смерть 11-річної дівчинки Городище
Фото Pexels

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