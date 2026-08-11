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Батьки говорили тренеру, що не вміє плавати: на Львівщині рятують хлопчика після утоплення

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Серпня 2026, 11:00 3 хв.
На Львівщині 8-річна дитина в комі через недбалість наставників
Фото Pexels

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