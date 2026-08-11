Батьки говорили тренеру, що не вміє плавати: на Львівщині рятують хлопчика після утоплення

На Львівщині лікарі виборюють життя 8-річного львів’янина, який ледь не втопився у басейні під час спортивних зборів. Історія шокує деталями: батьки заздалегідь попереджали, що дитина не вміє плавати, та навіть бачили небезпеку в прямому ефірі групового чату, але трагедії запобігти не вдалося.

На Львівщині 8-річна дитина в комі після утоплення в басейні: деталі

Події розгорталися 1 серпня в одному з відпочинкових комплексів Стрийського району. Хлопчик поїхав туди у складі спортивної групи з карате. Батьки дитини діяли максимально відповідально: вони не лише попередили тренерів про те, що син не тримається на воді, а й дали з собою спеціальні надувні нарукавники.

Однак під час відпочинку біля басейну професійна пильність наставників дала збій. Батьки, перебуваючи вдома, побачили у груповому чаті відео, на якому їхня дитина плаває у глибокій воді без жодних засобів захисту.

— Батьки побачили на відео у груповому чаті, що їхній син перебуває у басейні без нарукавників. Вони одразу зв’язались з тренером телефоном та зробили зауваження, — зазначають у Львівській обласній прокуратурі.

Реакція на дзвінок була фатально запізнілою. Вже через пів години той самий тренер знову зателефонував батькам, але цього разу з жахливою звісткою: дитину витягли з води без свідомості, тривають реанімаційні заходи.

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Як 8-річний хлопчик опинився в реанімації після басейну

Хлопчика терміново госпіталізували до однієї з дитячих лікарень Львова. За словами медиків, стан дитини залишається критичним.

— Наразі він не приходить до тями та перебуває у стабільно тяжкому стані, — повідомляють правоохоронці.

Цікаво, що поліція дізналася про інцидент не від організаторів відпочинку, а від лікарів лише 10 серпня. Зараз Стрийська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх (ч. 2 ст. 137 КК України).

У Поліції Львівської області додають:

Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події: хто саме мав наглядати за дітьми біля води та чому нарукавники, про які просили батьки, опинилися на березі, а не на дитині.

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