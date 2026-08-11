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Падіння МіГ-29 на Одещині: слідчі шукають чорну скриньку

Марина Слизовська 11 Серпня 2026, 12:00 2 хв.
Падіння винищувача МіГ-29

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