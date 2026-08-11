Падіння МіГ-29 на Одещині: слідчі шукають чорну скриньку

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МіГ-29 в Березівському районі Одеської області. Наразі тривають пошуки бортового реєстратора — так званої чорної скриньки, зазначають у ДБР.

Про це сьогодні, 11 серпня, повідомили у Державному бюро розслідувань.

Падіння МіГ-29: що відомо про інцидент

Падіння винищувача МіГ-29 сталося увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання. Льотчик знищував повітряні цілі російської армії на Одещині, повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України.

Повідомляється, що попередньо нештатна ситуація сталася під час пуску авіаційної ракети. Унаслідок чого винищувач МіГ-29 загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати літак.

Льотчик встиг успішно катапультуватися, його евакуювали до медичного закладу.

Тим часом у ДБР повідомили про відкриття провадження через падіння винищувача МіГ-29. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу — порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

За даними ДБР, пілот літака знищував російські безпілотники. Унаслідок нештатної ситуації літак загорівся і пілот втратив керування.

Повідомляється, що життю пілота нічого не загрожує.

Після падіння МіГ-29 слідчо-оперативна група ДБР працювала на місці падіння упродовж ночі. Було оглянуто територію, вилучено та зафіксовано уламки літака, також триває збір необхідних матеріалів, проводиться опитування свідків та військовослужбовців.

Раніше ми розповідали про МіГ-29 — що це за літак та його характеристики.

Фото: ДБР

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