Для тебе Війна в Україні

Обстріл Херсонщини: поранені 32 людини, зокрема дитина

Марина Слизовська 07 Серпня 2026, 11:00 2 хв.
Обстріл Херсонщини сьогодні

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