Обстріл Херсонщини: поранені 32 людини, зокрема дитина

Російські війська впродовж доби, з ранку 6 серпня до ранку 7 серпня, активно атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок ударів поранені 32 людини, зокрема одна дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Обстріл Херсонщини 7 серпня 2026 року: що відомо про ситуацію в області

Херсонщина перебувала під авіаційними, дроновими та артилерійськими ударами, повідомляє Прокудін.

Росіяни били по житлових кварталах населених пунктів Херсонщини, зокрема були пошкоджені чотири багатоповерхівки та п’ять приватних будинків. Також понівечені стільникова вежа, сільськогосподарські споруди, адміністративна будівля, автівка швидкої допомоги, автобус, маршрутне таксі та приватні автомобілі.

— Через російську агресію 32 людини дістали поранення, з них — одна дитина. Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали шістьох людей. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951, — написав очільник Херсонської ОВА.

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За його даними, під черговий російський обстріл впродовж доби потрапили: Херсон, Зимівник, Інгулівка, Придніпровське, Антонівка, Комишани, Високопілля та ще понад 20 населених пунктів Херсонщини.

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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

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