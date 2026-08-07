Для тебя Война в Украине

Обстрел Херсонщины: ранены 32 человека, в том числе ребенок

Марина Слизовская 07 августа 2026, 11:00 2 мин.
Обстрел Херсонщины сегодня

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