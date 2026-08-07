Обстрел Херсонщины: ранены 32 человека, в том числе ребенок

Российские войска в течение суток, с утра 6 августа до утра 7 августа, активно атаковали критическую и социальную инфраструктуру Херсонской области, в результате ударов ранены 32 человека, в том числе один ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

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Херсонщина была под авиационными, дроновыми и артиллерийскими ударами, сообщает Прокудин.

Россияне били по жилым кварталам населенных пунктов Херсонщины, в том числе были повреждены четыре многоэтажки и пять частных домов. Также повреждены вышка сотовой связи, сельскохозяйственные сооружения, административное здание, автомобиль скорой помощи, автобус, маршрутное такси и частные автомобили.

— Из-за российской агрессии 32 человека получили ранения, из них — один ребенок. Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали шесть человек. Напоминаю, если вы хотите выехать в более безопасные места, обращайтесь в областной контакт-центр: 0800 101 102 и 0800 330 951, — написал глава Херсонской ОВА.

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По его данным, под очередные российские обстрелы в течение суток попали: Херсон, Зимовник, Ингулевка, Приднепровское, Антоновка, Камышаны, Высокополье и еще более 20 населенных пунктов Херсонщины.

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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

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