Для тебя Война в Украине

Чонгарский мост снова перекрыт: что происходит на оккупированной Херсонщине

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 09 июня 2026, 12:00 2 мин.
мост чонгар
Фото Getty Images

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