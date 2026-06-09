Чонгарский мост снова перекрыт: что происходит на оккупированной Херсонщине

В ночь на 9 июня 2026 года был нанесен очередной успешный удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по стратегически важному Чонгарскому мосту.

Этот объект является кратчайшим и важнейшим логистическим путем, используемым РФ для переброски личного состава, военной техники, боеприпасов и горючего с территории временно оккупированного Крымского полуострова для обеспечения своих группировок на южном фронте Украины.

Чонгарский мост снова был атакован — движение по переправе перекрыто

Повторное серьезное повреждение мостового полотна официально подтвердил назначенный Кремлем “глава” захваченной части Херсонской области Владимир Сальдо, признав, что украинские военные целенаправленно концентрируют удары именно на этом участке для полной деструкции вражеских поставок.

Из-за полученных в результате ночного прилета повреждения оккупационные власти были вынуждены полностью перекрыть движение автотранспорта через Чонгарскую переправу и пункт пропуска Джанкой.

На месте попадания работают профильные ремонтные и экстренные службы захватчиков, а сроки возможного возобновления проезда остаются неизвестными.

“Председатель” призвал водителей и логистические подразделения армии РФ использовать значительно более длинные, более сложные и менее удобные обходные маршруты через временно оккупированные Армянск и Перекоп.

Сальдо также заявил, что российские средства противовоздушной обороны якобы перехватили более 20 беспилотников на подлете к объекту.

Этот налет стал уже второй атакой на Чонгарский мост за последние несколько дней. Предыдущий удар по этой переправе был нанесен утром 7 июня 2026 года.

Тогда в результате попадания дронов в покрытии образовались сквозные отверстия, из-за чего захватчики смогли запустить движение транспорта только в ограниченном реверсном режиме. Новая ночная атака окончательно заблокировала проезд по этому участку.

Раньше мы писали, сколько Шахедов в одной группе — читай в материале, как формируют группы для атаки Украины.

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