Для тебя Война в Украине

Серия ударов по Харькову и Чугуеву: 4 погибших, в том числе беременная, дети среди пострадавших

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 09 июня 2026, 10:00 3 мин.
обстрел Харькова 9 июня
Фото ДСНС/Telegram

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