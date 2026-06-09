Серия ударов по Харькову и Чугуеву: 4 погибших, в том числе беременная, дети среди пострадавших

В ночь на 9 июня 2026 года российские войска совершили масштабную и скоординированную атаку на Харьковскую область, применив ракетное вооружение и ударные БпЛА.

Под массированными ударами оказались жилые кварталы, объекты гражданской и городской инфраструктуры областного центра и города Чугуев – о последствиях вражеских ударов читай в нашем материале.

Обстрел Харькова 9 июня: последствия вражеской атаки

По официальным сообщениям начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, оккупанты целенаправленно били по густонаселенным районам, что привело к значительным разрушениям, человеческим жертвам и большому количеству пострадавших среди мирного населения, в том числе детей.

На местах всех попаданий с ночи до сих пор продолжают непрерывно работать подразделения ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи, коммунальные службы, правоохранители и волонтерские организации.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил 11 прямых попаданий враждебных БПЛА, еще два беспилотника упали на землю без детонации. Основные удары пришлись на Шевченковский и Холодногорский районы города.

Российские дроны атаковали многоквартирные и частные жилые дома, магазины, кафе, местную церковь, бизнес-центр, а также административные и производственные помещения гражданских предприятий.

Один из беспилотников попал непосредственно в многоэтажку, в результате чего у здания дотла сгорели несколько автомобилей, а десятки машин получили повреждения взрывной волной.

Другой дрон попал в жилой дом между восьмым и девятым этажами, но, к счастью, не сдетонировал, что позволило спасателям экстренно эвакуировать всех жителей подъезда. По состоянию на утро в Харькове зафиксировано по меньшей мере 15 раненых.

Первым госпитализированным стал 19-летний юноша, впоследствии помощь понадобилась трем женщинам с травмами разной степени тяжести.

Медики и психологи также оказали помощь людям с острой реакцией на стресс, среди которых 21-летняя женщина, 34-летний мужчина и две девочки 11 и 16 лет. В общей сложности среди 15 пострадавших в городе оказались трое детей, включая годовалого мальчика.

Атака на Чугуев 9 июня: детали обстрела города

Параллельно с атакой на областной центр враг нанес серию сокрушительных ракетных и дроновых ударов по центральной части города Чугуев.

По информации Чугуевского городского главы Галины Минаевой, в результате обстрелов было серьезно повреждено около восьми многоквартирных жилых домов, более десяти частных домовладений и большое количество гражданского автотранспорта.

На местах прилетов вспыхнули масштабные пожары, ликвидация которых продолжалась несколько часов подряд. В результате вражеской атаки на город погибли четыре человека.

Еще три человека получили ранения и травмы, среди которых 34-летний мужчина, переживший тяжелый психологический шок.

В связи с трагедией и подлым убийством гражданских Галина Минаева объявила 9 июня 2026 года Днем траура в Чугуевской общине.

Ранее мы писали, что РФ ударила дроном по дому в Конотопе – читай в материале о последствиях обстрела города.

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