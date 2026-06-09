Серія ударів по Харкову та Чугуєву: 4 загиблих, зокрема вагітна, діти серед постраждалих

У ніч проти 9 червня 2026 року російські війська здійснили масштабну та скоординовану атаку на Харківську область, застосувавши ракетне озброєння та ударні БпЛА.

Під масованими ударами опинилися житлові квартали, об’єкти цивільної та міської інфраструктури обласного центру та міста Чугуїв — про наслідки ворожих ударів читай в нашому матеріалі.

Обстріл Харкова, 9 червня: наслідки ворожої атаки

За офіційними повідомленнями начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, окупанти цілеспрямовано били по густонаселених районах, що призвело до значних руйнувань, людських жертв та великої кількості постраждалих серед мирного населення, зокрема дітей.

На місцях усіх влучань з ночі й досі продовжують безперервно працювати підрозділи ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги, комунальні служби, правоохоронці та волонтерські організації.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив 11 прямих влучань ворожих БпЛА, ще два безпілотники впали на землю без детонації. Основні удари припали на Шевченківський та Холодногірський райони міста.

Російські дрони атакували багатоквартирні та приватні житлові будинки, магазини, кафе, місцеву церкву, бізнес-центр, а також адміністративні та виробничі приміщення цивільних підприємств.

Один із безпілотників поцілив безпосередньо у багатоповерхівку, внаслідок чого біля будівлі вщент згоріли кілька автомобілів, а десятки машин отримали пошкодження вибуховою хвилею.

Інший дрон влучив у житловий будинок між восьмим і дев’ятим поверхами, але, на щастя, не здетонував, що дозволило рятувальникам екстрено евакуювати всіх мешканців під’їзду. Станом на ранок у Харкові зафіксовано щонайменше 15 поранених.

Першим госпіталізованим став 19-річний юнак, згодом допомога знадобилася трьом жінкам, із травмами різного ступеня важкості.

Медики та психологи також надали допомогу людям із гострою реакцією на стрес, серед яких 21-річна жінка, 34-річний чоловік та дві дівчинки віком 11 і 16 років. Загалом серед 15 постраждалих у місті опинилося троє дітей, включно з однорічним хлопчиком.

Атака на Чугуїв, 9 червня: деталі обстрілу міста

Паралельно з атакою на обласний центр ворог завдав серії нищівних ракетних та дронових ударів по центральній частині міста Чугуїв.

За інформацією Чугуївського міського голови Галини Мінаєвої, внаслідок обстрілів було серйозно пошкоджено близько восьми багатоквартирних житлових будинків, понад десять приватних домоволодінь та велику кількість цивільного автотранспорту.

На місцях прильотів спалахнули масштабні пожежі, ліквідація яких тривала кілька годин поспіль. Внаслідок ворожої атаки на місто, загинуло чотири людини.

Ще троє людей отримали поранення та травми, серед яких 34-річний чоловік, який пережив важкий психологічний шок.

У зв’язку з трагедією та підлим вбивством цивільних громадян Галина Мінаєва оголосила 9 червня 2026 року Днем жалоби в Чугуївській громаді.

Раніше ми писали, що РФ вдарила дроном по будинку в Конотопі — читай в матеріалі про наслідки обстрілу міста.

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