Для тебе Війна в Україні

Серія ударів по Харкову та Чугуєву: 4 загиблих, зокрема вагітна, діти серед постраждалих

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 09 Червня 2026, 10:00 3 хв.
обстріл харкова 9 червня
Фото ДСНС/Telegram

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