Невідомо, коли сховище на ЧАЕС зможе приймати ядерне паливо — МАГАТЕ після огляду ЦСВЯП

Російська Федерація здійснила атаку на об’єкт критичної ядерної інфраструктури України, яка викликала гостру реакцію українського керівництва та міжнародних організацій.

Ворожий БпЛА типу Шахед поцілив по майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), розташованого в Чорнобильській зоні відчуження.

Через руйнування ЦСВЯП терміни відновлення прийому палива наразі невідомі — МАГАТЕ

За даними АТ НАЕК Енергоатом та Міністерства закордонних справ України, внаслідок прямого влучання та потужної вибухової хвилі було частково зруйновано будівлю приймання та перевантаження контейнерів, зафіксовано суттєві пошкодження фасаду, стін, сходових клітин, дверей та вікон корпусу.

Ураження також зазнали сусідні адміністративні будівлі, зокрема офіс офіційного представництва Міжнародного агентства з атомної енергії.

На місці прильоту спалахнула пожежа площею 40 квадратних метрів, яку вдалося оперативно локалізувати та повністю ліквідувати силами пожежних підрозділів самого об’єкта.

Постраждалих чи загиблих серед персоналу станції немає, а відпрацьоване ядерне паливо безпосередньо у пошкодженій споруді на момент удару не зберігалося.

Група експертів МАГАТЕ, яка постійно перебуває на Чорнобильському майданчику, невідкладно здійснила інспекційний візит до ураженого комплексу для фіксації масштабів руйнувань.

Генеральний директор Агентства Рафаель Гроссі назвав цей інцидент надзвичайно тривожним і охарактеризував його як гру з вогнем та пряму загрозу ядерній безпеці, оскільки реальні контейнери з великою кількістю високорадіоактивних матеріалів перебували всього за кілька сотень метрів від епіцентру вибуху.

Водночас і міжнародні інспектори, і українські профільні служби підтвердили, що радіаційний стан та фон на майданчику ЦСВЯП і в зоні відчуження залишаються в межах встановлених санітарних норм, жодного витоку або радіоактивного забруднення місцевості не зафіксовано, а виробничий процес сховища не зупинявся.

Проте через пошкодження приймального вузла наразі залишається невизначеним термін, коли об’єкт зможе знову повноцінно приймати відпрацьоване паливо з діючих українських атомних електростанцій.

На черговий акт російського обстрілу також відреагував Президент України Володимир Зеленський, який наголосив на зумисному характері удару та закликав світову спільноту до реальних кроків у відповідь на захмарну нахабність агресора.

Міністерство закордонних справ України під керівництвом Андрія Сибіги виступило з заявою, закликавши партнерів негайно згорнути будь-яку співпрацю з російською ядерною галуззю, відмовитися від нових спільних проєктів із держкорпорацією Росатом та посилити санкційний тиск на російський атомний сектор.

Паралельно слідчі Служби безпеки України провели огляд місця події, вилучили уламки безпілотника та відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, кваліфікувавши напад як прямий воєнний злочин та порушення законів і звичаїв війни.

Раніше ми писали, скільки шахедів у одній групі — читай в матеріалі, як формуються групи для атаки.

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