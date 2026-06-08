Для тебе Війна в Україні

Невідомо, коли сховище на ЧАЕС зможе приймати ядерне паливо — МАГАТЕ після огляду ЦСВЯП

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 08 Червня 2026, 11:02 3 хв.
удар по ЦСВЯП
Фото Служба Безпеки України

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