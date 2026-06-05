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Скільки шахедів у одній групі та як формуються ударні хвилі БпЛА

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Червня 2026, 19:00 3 хв.
скільки шахедів в одній групі
Фото Depositphotos

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