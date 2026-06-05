Скільки шахедів у одній групі та як формуються ударні хвилі БпЛА

У зведеннях Повітряних сил ЗСУ та моніторингових пабліках під час повітряних тривог регулярно з’являється формулювання група шахедів. Проте для багатьох громадян залишається відкритим питання, яка саме кількість дронів-камікадзе ховається за цим терміном.

Читай в матеріалі, скільки шахедів у одній групі та за яким принципом ворог їх формує.

Скільки шахедів у одній групі — подробиці

Поняття 1 група не має фіксованого цифрового виразу. Кількість безпілотників у такій формації постійно змінюється залежно від тактичних завдань, ресурсів агресора та погодних умов, коливаючись у межах від кількох одиниць до десятків апаратів.

На практиці ворог використовує чітко продуману градацію хвиль для виснаження української системи протиповітряної оборони. Є три основні типи формування груп ударних безпілотників:

Малі групи (від 5 до 10) — найчастіше виконують функцію розвідки боєм або відволікання. Вони змушують українські радіолокаційні системи виявляти себе, мобільні вогневі групи — витрачати боєкомплект, а аналітиків — прораховувати потенційні маршрути.

Середні групи (від 20 до 40) — класичний ударний кулак, який найчастіше фіксується під час нічних нальотів. Дрони у такій групі рухаються компактним строєм на відстані 500–2000 метрів один від одного, намагаючись створити ефект насичення та пробити прогалини в обороні.

Великі ударні хвилі (від 50 і більше) — формації, які застосовуються для масованих комбінованих атак, спрямованих на повне перевантаження радарів та одночасний удар по критичних об’єктах у кількох регіонах.

Масштабування повітряного терору стало можливим завдяки промисловому розгортанню виробництва в російській Єлабузі.

Якщо восени 2022 року окупанти експериментували із запусками по 2–7 дронів, то навесні 2026 року фіксуються рекорди, коли за одну ніч сумарно випускається від 400 до 700 безпілотників різних модифікацій.

Для заплутування ППО у межах однієї групи росіяни дедалі частіше змішують бойові Shahed-136, новітні швидкісні реактивні версії та декої — дешеві фанерні імітації типу Гербера без бойової частини, які на екранах радарів виглядають як реальна загроза.

Самі ж атаки плануються з кількох пускових районів одночасно, що змушує українські сили розпорошувати увагу.

Розподіл безпілотників на групи та хвилі є продуманою стратегією. Поділ великого масиву на окремі зграї дозволяє операторам гнучко змінювати маршрути прямо в польоті, заходити на цілі з різних азимутів, притискатися до русел річок на наднизьких висотах або, навпаки, підніматися до 4 кілометрів.

Раніше ми писали, що з одного дрона типу Shahed Росія скидає до 8 мін — читай в матеріалі технічні особливості нової тактики.

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