Росія скидає до 8 мін з одного дрона типу Shahed — Флеш

Російські війська знову змінили тактику використання ударних безпілотників. Тепер дрони типу Shahed — це не лише баражуючі боєприпаси для ударів по інфраструктурі, а й повноцінні інструменти для дистанційного мінування українських територій.

Про нову небезпеку попередив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов. За його словами, ворог почав оснащувати безпілотники додатковим обладнанням для скидання вибухових пристроїв у тилових районах.

Технічні особливості нової тактики

Як зазначає експерт, для мінування на Шахеди встановлюють спеціальні круглі контейнери, розміщені під крилами. Під час польоту дрон скидає боєприпаси на землю, що створює непередбачувані мінні поля у місцях, де їх раніше не було.

Щодня з частини Шахедів скидають міни. По 8 штук з одного Шахеда. Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами, — повідомив Бескрестнов.

Географія загрози та застереження

Особливу небезпеку становить радіус дії таких мінерів, що літають. Фахівці вже зафіксували випадки скидання мін на відстані до 50 кілометрів від державного кордону. Це означає, що під загрозою опиняються не лише прифронтові зони, а й населені пункти в глибині областей.

Радник міністра закликає громадян бути максимально пильними. Міни, що скидаються з дронів, можуть бути різних типів і маскуватися у траві чи на дорогах. У разі виявлення будь-яких підозрілих круглих контейнерів або невідомих предметів категорично заборонено до них наближатися — необхідно негайно викликати ДСНС або поліцію.

Головне фото: Ілюстративне.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!