“Пелюстки”, саморобна вибухівка, чужий гаманець. Як зберегти своє життя на небезпечній території

Зараз у нас ледве не третина країни всіяна вибухонебезпечними предметами. Російські військові мінували усе, що могли бачити. Розмінування деокупованих населених пунктів може тривати не один рік. Українці мають знати правила безпеки, щоб зберегти своє життя.

Керівник групи з надання інформації міжнародної гуманітарної організації з розмінування The HALO Trust Ілля Перекрестов розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини про основні правила поведінки з вибухонебезпечними предметами.

Він зазначив, яких місць краще уникати, щоб не потрапити на міну, а також розповів, на що першим звертати увагу, якщо люди повернулися в домівку після деокупації.

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Міни: приховані небезпеки

На цьому макеті є приклади протипіхотних та протитранспортних мін. За його словами, мільйони таких мін розповсюджені по світу ще з часів Другої світової війни. Вони є найрозповсюдженішими, адже це найдешевший боєприпас у виробництві.

Є міни, які зроблені з металу, дерева, взагалі без корпусу, а також з пластику, він робить міну водонепроникною, а це подовжує її термін придатності.

Що робити, якщо бачиш поруч міну

Насамперед вибухонебезпечні предмети не можна чіпати й одразу варто телефонувати за номером 101.

Також треба зупинитися та озирнутися, адже таких небезпечних предметів може бути поруч кілька.

У жодному разі не торкатися й не намагатися переміщувати або забирати з собою. І ще раз наголошуємо — телефонувати до ДСНС за номером 101.

Не підходити, не чіпати й телефонувати 101 — саме ті правила, які можуть врятувати життя кожної людини, — впевнений Ілля Перекрестов.

Він закликає людей не ходити до лісу та водойм, особливо на деокупованих територіях, адже там можна натрапити ще й на пастки чи розтяжки. Спеціалісти також встановлюють офіційні попереджувальні знаки, які вказують на мінну небезпеку. Тому, якщо ти їх бачиш, краще не нехтувати застереженнями.

— Якщо ти не побачив(-ла) знак відразу, а потім зрозумів(-ла), що опинився(-лася) за ним, насамперед треба зупинитися та не рухатися. Адже будь-який рух може зініціювати вибух міни або людина може зачепити розтяжку. Треба зателефонувати до ДСНС за номером 101, спеціалісти приїдуть та виведуть людину, — пояснює він.

Ігор Перекрестов розповідає і про саморобні вибухові предмети. Коли росіяни мінують побутові речі, маскують вибухівку під виглядом гаманців чи навіть дитячих іграшок. Тому він каже, що не варто чіпати такі предмети на вулиці.

— Ми не знаємо, чи справді хтось загубив телефон чи гаманець або залишив навмисно. Тож ми не повинні чіпати навіть знайомі для нас речі, — говорить спеціаліст.

Діти завжди цікавляться усім новим. Тому часто вони можуть оглядати нові предмети на вулиці, які можуть бути небезпечними. Раніше ми розповідали, як пояснити дитині небезпеку мін.

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Фото: ДСНС