Як вберегти дітей від підступності мін на вулиці — поради батькам від лікаря Комаровського

Російські військові дуже підступні у своїх діях: вони мінують не тільки дороги та свою техніку, а й житлові будинки й навіть іграшки. Лікар Євген Комаровський розповів, як батькам потрібно розмовляти з дітьми, щоб ті не потрапили у пастку рашистів.

— Коли війна, діти мають слухатися дорослих. Якщо мама сказала “стій”, то треба стояти. Якщо мама сказала “не чіпати”, то треба не чіпати. А не вступати з батьками у дискусії.

Ніжну педагогіку, коли ви годинами пояснюєте дитині, що можна, а що не можна робити, треба залишити на мирний час, — каже Євген Комаровський.

Дітям потрібно пояснити, що на будь-які підозрілі предмети, де б вони не були, можна лише дивитися. Проте у жодному разі їх не можна торкатися. Крім цього, дитина має попередити про небезпечну знахідку дорослих.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Потрібно запам’ятати це місце, звернути на нього увагу, покликати дорослих, — розповідає лікар.

Якщо компанія дітей виявила підозрілу річ, то хтось один має залишитися й попереджати інших людей про небезпеку, а решта — покликати дорослих. Щоб залишатися в безпеці, дитина повинна відійти від місця знахідки, а ще краще сховатися за якимось укриттям: за будинком чи принаймні деревом.

Як уберегти дітей від мін:

Батьки тричі на день мають говорити про це з дітьми й попереджати їх, що нікуди без дозволу дорослих ходити не можна. Дитині потрібно постійно нагадувати, що на вулиці нічого руками чіпати не можна. Місцева влада та волонтери мають позначити та огородити небезпечні місця в кожному населеному пункті.

Дітям потрібні додаткові роз’яснення у зрозумілій та доступній формі, як діяти, щоб зберегти собі життя. Саме тому в Україні створили захопливий комікс про мінну безпеку для дитини.