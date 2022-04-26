Як вберегти дітей від підступності мін на вулиці — поради батькам від лікаря Комаровського

Російські військові дуже підступні у своїх діях: вони мінують не тільки дороги та свою техніку, а й житлові будинки й навіть іграшки. Лікар Євген Комаровський розповів, як батькам потрібно розмовляти з дітьми, щоб ті не потрапили у пастку рашистів.
— Коли війна, діти мають слухатися дорослих. Якщо мама сказала “стій”, то треба стояти. Якщо мама сказала “не чіпати”, то треба не чіпати. А не вступати з батьками у дискусії.
Ніжну педагогіку, коли ви годинами пояснюєте дитині, що можна, а що не можна робити, треба залишити на мирний час, — каже Євген Комаровський.
Ніжну педагогіку, коли ви годинами пояснюєте дитині, що можна, а що не можна робити, треба залишити на мирний час, — каже Євген Комаровський.
Дітям потрібно пояснити, що на будь-які підозрілі предмети, де б вони не були, можна лише дивитися. Проте у жодному разі їх не можна торкатися. Крім цього, дитина має попередити про небезпечну знахідку дорослих.
Потрібно запам’ятати це місце, звернути на нього увагу, покликати дорослих, — розповідає лікар.
Потрібно запам’ятати це місце, звернути на нього увагу, покликати дорослих, — розповідає лікар.
Якщо компанія дітей виявила підозрілу річ, то хтось один має залишитися й попереджати інших людей про небезпеку, а решта — покликати дорослих. Щоб залишатися в безпеці, дитина повинна відійти від місця знахідки, а ще краще сховатися за якимось укриттям: за будинком чи принаймні деревом.
Дітям потрібні додаткові роз’яснення у зрозумілій та доступній формі, як діяти, щоб зберегти собі життя. Саме тому в Україні створили захопливий комікс про мінну безпеку для дитини.