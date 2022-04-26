Как уберечь детей от коварства мин на улице — советы родителям от доктора Комаровского

Российские военные очень коварны в своих действиях: они минируют не только дороги и свою технику, но и жилые дома и даже игрушки. Доктор Евгений Комаровский рассказал, как родителям нужно разговаривать с детьми, чтобы те не попали в ловушку рашистов.
— Во время войны дети должны слушаться взрослых. Если мама сказала “стой”, то нужно стоять. Если мама сказала “не трогать”, то нужно не трогать. А не вступать с родителями в дискуссии.
Нежную педагогику, когда вы часами объясняете ребенку, что можно, а что делать нельзя, нужно оставить на мирное время, — говорит Евгений Комаровский.
Нежную педагогику, когда вы часами объясняете ребенку, что можно, а что делать нельзя, нужно оставить на мирное время, — говорит Евгений Комаровский.
Детям нужно объяснить, что на любые подозрительные предметы, где бы они ни были, можно только смотреть. Однако ни в коем случае нельзя к ним прикасаться. Кроме того, ребенок должен предупредить об опасной находке взрослых.
Нужно запомнить это место, обратить на него внимание, позвать взрослых, — рассказывает врач.
Нужно запомнить это место, обратить на него внимание, позвать взрослых, — рассказывает врач.
Если компания детей обнаружила подозрительную вещь, то один должен остаться и предупреждать других людей об опасности, а остальные — позвать взрослых. Чтобы оставаться в безопасности, ребенок должен отойти от места находки, а еще лучше спрятаться за укрытием: за домом или по крайней мере деревом.
Детям нужны дополнительные разъяснения в понятной и доступной форме, как действовать, чтобы сохранить жизнь. Именно поэтому в Украине был создан увлекательный комикс о минной безопасности для ребенка.