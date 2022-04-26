Как уберечь детей от коварства мин на улице — советы родителям от доктора Комаровского

Российские военные очень коварны в своих действиях: они минируют не только дороги и свою технику, но и жилые дома и даже игрушки. Доктор Евгений Комаровский рассказал, как родителям нужно разговаривать с детьми, чтобы те не попали в ловушку рашистов.

— Во время войны дети должны слушаться взрослых. Если мама сказала “стой”, то нужно стоять. Если мама сказала “не трогать”, то нужно не трогать. А не вступать с родителями в дискуссии.

Нежную педагогику, когда вы часами объясняете ребенку, что можно, а что делать нельзя, нужно оставить на мирное время, — говорит Евгений Комаровский.

Детям нужно объяснить, что на любые подозрительные предметы, где бы они ни были, можно только смотреть. Однако ни в коем случае нельзя к ним прикасаться. Кроме того, ребенок должен предупредить об опасной находке взрослых.

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Нужно запомнить это место, обратить на него внимание, позвать взрослых, — рассказывает врач.

Если компания детей обнаружила подозрительную вещь, то один должен остаться и предупреждать других людей об опасности, а остальные — позвать взрослых. Чтобы оставаться в безопасности, ребенок должен отойти от места находки, а еще лучше спрятаться за укрытием: за домом или по крайней мере деревом.

Как уберечь детей от мин:

Родители трижды в день должны говорить об этом с детьми и предупреждать, что никуда без разрешения взрослых ходить нельзя. Ребёнку нужно постоянно напоминать, что на улице ничего руками трогать нельзя. Местные власти и волонтеры должны обозначить и оградить опасные места в каждом населенном пункте.

Детям нужны дополнительные разъяснения в понятной и доступной форме, как действовать, чтобы сохранить жизнь. Именно поэтому в Украине был создан увлекательный комикс о минной безопасности для ребенка.